Die europäische Management- und Technologieberatung BearingPoint hat heute einen Rekordumsatz von 710 Millionen Euro im Jahr 2017 bekannt gegeben, was einer Steigerung von 12 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Auftragseingang stieg im gleichen Zeitraum um 14 % und belegt die starke Geschäftsentwicklung. Damit wuchs das Unternehmen weitaus stärker als das vom Analystenhaus Gartner prognostizierte Wachstum von 7 % für den weltweiten Beratungsmarkt im Jahr 2017*. Vor diesem Hintergrund hat BearingPoint auch seine Mitarbeiterzahl um 11 % erhöht, um weiteres Wachstum zu ermöglichen. Außerdem wurden 19 neue Partner in die Partnerschaft aufgenommen. Trotz signifikanter Investitionen in Mitarbeiter, neue Produkte und IP-Assets war das Wachstum nachhaltig und profitabel mit einem EBIT-Zuwachs von 18 % im Vergleich zum Vorjahr. Damit ist BearingPoint hervorragend aufgestellt, um das Ziel von einer Milliarde Euro Umsatz bis 2020 zu erreichen.



"Wir hatten im letzten Jahr sicherlich ein gutes Marktumfeld. Doch unser Wachstum war besonders stark und ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam als Team erreicht haben", kommentiert Peter Mockler, Managing Partner von BearingPoint. "Das starke Wachstum wurde durch unsere spezielle Kombination von Unternehmensberatung, Technologie und IP-Assets gefördert. Ausgehend von dieser Kombination haben wir ein Ecosystem geschaffen, das kontinuierlich innovative Dienstleistungen generiert, um unseren Kunden schnelle und kompetente Hilfe bei der digitalen Transformation zu bieten. So werden wir unser Ziel von einer Milliarde Euro Umsatz bis 2020 erreichen."



In seinem größten Markt Deutschland verzeichnete BearingPoint 2017 sogar ein Umsatzwachstum von 18 % und stellte 450 neue Mitarbeiter ein.



"Dass wir in Deutschland weit überdurchschnittlich wachsen konnten, macht uns natürlich stolz. Unser Geschäftserfolg spiegelt die Kompetenz unserer Mitarbeiter sowie den erheblichen Mehrwert wider, den wir für unsere Kunden auf Basis von Innovation und IP erzielt haben. Die starke Entwicklung gibt uns die Möglichkeit, weiter in Top-Talente und IP-Assets zu investieren", so Kiumars Hamidian, Deutschlandchef von BearingPoint. "Für 2018 haben wir abermals ein zweistelliges Umsatzwachstum in Deutschland geplant und wir wollen im dreistelligen Bereich neue Mitarbeiter einstellen."



Wachstum in allen Geschäftsbereichen, Branchen und Regionen



BearingPoint investierte 2017 weiterhin in Technologien und Innovationen, um mit immer neuen IP-Assets erfolgreiche Lösungen für ein sich schnell veränderndes Marktumfeld zu schaffen. Vor diesem Hintergrund akquirierte BearingPoint den Supply-Chain-Spezialisten LCP Consulting in Großbritannien, integrierte ein Automotive-Consulting-Team in Italien und beteiligte sich am norwegischen InsurTech Start-up Tribe. Mit seiner unternehmensinternen "Be an Innovator" Initiative generierte die Beratung mehr als 100 Ideen für neue Dienstleistungen. Zudem wurden Innovation Labs genutzt, um innovative Dienstleistungen mit Kunden zu validieren. BearingPoint lancierte auch zehn neue "Accelerators", Technologiepakete mit effizienter Marktwirkung, die 2017 zu einem Auftragseingang von 56 Millionen Euro führten. Daneben entwickelte das Unternehmen die Infrastruktur seines Solutions-Bereichs mit eigener Ergebnisverantwortung weiter, um noch mehr unternehmerischen Gestaltungsspielraum in diesem Geschäftsbereich zu ermöglichen.



Anerkennung aus dem Markt für innovative Technologien



Führende Analysten würdigten die Leistungen von BearingPoint für digitale Transformation und Regulatory Technology. Unter anderem wurde die Management- und Technologieberatung mit dem Chartis RiskTech100® 2018 Award in der Kategorie "Regulatory Reporting" sowie mit dem Central Banking Award in der Kategorie "Consultancy and Advisory Services Provider of the Year" ausgezeichnet. Das Analystenhaus IDC positionierte BearingPoint als "Major Player" und Gartner listete das Unternehmen als "Visionary" im "Magic Quadrant for Integrated Revenue and Customer Management for Communication Services Providers" sowie zum dritten Mal in Folge im "Magic Quadrant for CRM and Customer Experience Implementation Services, Worldwide". Im November 2017 erhielt BearingPoint auch den Status als Salesforce Platinum Partner. Zudem gewann BearingPoint mit einem erfolgreichen Projekt bei MAN Truck and Bus zum zweiten Mal in Folge einen "Best of Consulting" Award der WirtschaftsWoche in der Sonderkategorie "Digitalisierung".



