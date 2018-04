Unterföhring (ots) - "Ich hab' mir vorgenommen, die Bühne zum Beben und alle zum Ausrasten zu bringen", sagt "Heavy-Metal-Klaas" (12, Wildeshausen bei Oldenburg) kurz vor seinem Sing Off - am Sonntag, 8. April 2018, 20:15 Uhr, in SAT.1. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern will er Coach Mark Forster noch einmal überzeugen und das begehrte Finalticket ergattern. Aber auch die Talente aus den anderen Teams sind topmotiviert: "Nena und Larissa zieht euch warm an, in den Sing Offs werde ich alles geben", so Sarah (9, Köln). "Hier bei 'The Voice Kids' zu sein ist eine tolle Erfahrung. Natürlich träume ich vom Finale und irgendwann von dem Sieg", schwärmt Natalia Joy (14, Berlin) aus dem Team von Max Giesinger.



So laufen die Sing Offs ab



Die letzte Phase vor dem großen Finale ist eingeläutet: Die verbliebenen sechs Talente aus den jeweiligen Teams treten noch einmal mit ihrem Blind Audition Song auf. Jeder Coach darf nur zwei seiner Schützlinge ins Finale schicken. Allerdings gibt es noch die Chance auf einen "Steal Deal": Nena & Larissa, Mark und Max haben die Möglichkeit, ein letztes Mal zu buzzern und sich eines der "ausgeschiedenen" Talente aus einem der anderen Teams zu schnappen. Am Ende stehen am 15. April 2018 drei Kids pro Team im Finale. Für wen werden sich die Coaches entscheiden?



Eine Team-Auflistung sowie weitere Infos zur Musikshow gibt es auf der "The Voice Kids"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/TVK2018 und unter https://www.sat1.de/tv/the-voice-kids.



