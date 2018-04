Paris - Versöhnliche Signale aus den USA im Handelsstreit mit China haben Europas Börsen am Donnerstag ein Kursfeuerwerk beschert. Sie folgten ebenso wie die asiatischen Aktienmärkte den freundlichen Vorgaben von der Wall Street.

Der EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 1,67 Prozent auf 3396,16 Punkte. Damit knüpfte der Leitindex der Eurozone nach zwei Tagen mit moderaten Verlusten wieder an die vorangegangene Erholung vom tiefsten Stand seit über einem Jahr an. Für den CAC 40 in Paris ging es um 1,58 Prozent auf 5222,86 Punkte hoch. Der Londoner FTSE 100 rückte um 1,21 Prozent auf 7118,97 Zähler vor.

Am Mittwoch hatten die US-Börsen ihre anfänglichen Verluste sukzessive eingedämmt und letztlich klar ins Plus gedreht. Auslöser waren Aussagen von US-Präsident Donald Trumps neuem Wirtschaftsberater Larry Kudlow. Er hält es für möglich, dass die US-Strafzölle gegen China nicht in Kraft treten werden. China hatte mit der Androhung von eigenen Strafzöllen gegen US-Produkte auf die Pläne von Trumps Regierung reagiert, sich ...

