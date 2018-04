Bonn - Die Sitzung des EZB-Rates Anfang März erbrachte wie erwartet keine Änderung in der Geldpolitik, so die Analysten von Postbank Research.Allerdings hätten die Währungshüter ihre so genannte "Forward Guidance" modifiziert, die den Märkten eine Orientierung zum künftigen geldpolitischen Kurs der Notenbank geben solle. Die Aussage, dass die EZB bereit sei, das Anleiheankaufprogramm bei Bedarf im Hinblick auf Dauer und/oder Umfang auszuweiten, sei gestrichen worden. Dies könne als ein weiterer Hinweis auf ein näher rückendes Ende der Nettoankäufe von Anleihen durch die Notenbank verstanden werden. Eine Aufstockung des aktuellen Ankaufvolumens von monatlich 30 Mrd. Euro oder eine substanzielle Verlängerung des Programms wäre mit dieser Einschätzung jedenfalls kaum vereinbar.

