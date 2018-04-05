sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 05.04.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 577 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

17,91 Euro		+1,21
+7,25 %
WKN: A1XFUH ISIN: ES0105019006 Ticker-Symbol: 2H3 
Aktie:
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
IBEX MEDIUM CAP
1-Jahres-Chart
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI SA Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI SA 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
17,355
17,455
12:19
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI SA
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI SA17,91+7,25 %