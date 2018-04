Der Datenskandal bei Facebook nimmt immer größere Dimensionen an. Möglicherweise seien persönliche Informationen von rund 87 Millionen Nutzern an die Politikberatungsfirma Cambridge Analytica zweckwidrig weitergegeben worden, räumte der Social-Media-Konzern am Mittwochabend ein. Bisher war von 50 Millionen betroffenen Mitgliedern des weltgrößten...

Den vollständigen Artikel lesen ...