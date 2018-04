Der Autobauer Fiat Chrysler leitet die Trennung von seiner Zuliefertochter Magneti Marelli ein. Der Verwaltungsrat habe dem Management grünes Licht für das Vorhaben gegeben, teilte der Konzern am Donnerstag in London mit. Magneti Marelli soll ein eigenständiges Unternehmen werden. Anteilseigner von Fiat Chrysler bekommen Papiere von Magneti Marelli ins Depot gebucht. Die Trennung soll Ende dieses Jahres oder Anfang 2019 vollzogen werden. Aktien von Magneti Marelli werden dann separat an der Mailänder Börse gelistet.

Mit der Abspaltung könne sich Fiat Chrysler noch besser auf sein Kerngeschäft konzentrieren, wird Fiat-Chef Sergio Marchionne in der Mitteilung zitiert. Zugleich verbessere sich die Kapitalposition des Unternehmens. /she/fba

