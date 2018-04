Wien - In CEE bevorzugen wir CZGBs aufgrund der nun wieder intakten CZK (Tschechische Krone)-Aufwertungsgeschichte gegenüber EUR, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).CZK-Staatsanleihen könnten daher als Vehikel genutzt werden, um die konstruktive CZK-Sicht der Analysten bei einer derzeit auf der schwächeren Seite tendierenden Währung zum Ausdruck zu bringen. In Kombination mit den ausreichend weit erscheinenden Spreads zu den wichtigsten Eurozonen-Benchmarks scheinen sich auf unserem Horizont Ende Juni währungsgetriebene Kursgewinne abzuzeichnen, so die Analysten der RBI. Mit Blick in die fernere Zukunft sollte sich die schrittweise CZK-Aufwertung ggü. EUR fortsetzen und damit zwei weitere Zinserhöhungen erforderlich machen. Die anhaltenden fiskalischen und politischen Risiken in Rumänien dürften zusammen mit der Fortsetzung der Zinserhöhungen den Aufwärtsdruck auf die ROMGBs aufrechterhalten.

