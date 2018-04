von Georg Pröbstl, €uro am Sonntag Das Unternehmen hat auch schon bessere Zeiten gesehen. In den 15 Jahren zwischen 1999 und 2014 steigerte der Tapetenhersteller und Spezialist für den Handel von hochwertigen Dekorationsstoffen den Umsatz Jahr für Jahr. Sogar in der Rezession 2003 blieben die Erlöse von A.S. Création ...

Den vollständigen Artikel lesen ...