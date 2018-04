Investitionen in Berliner Gewerbe-Immobilien stiegen zuletzt um 46 Prozent. Das ruft auch einen asiatischen Staatsfonds auf den Plan.

Trotz Brexit und Zuzug zahlreicher Banken ist Frankfurt derzeit nicht der gefragteste Markt für Gewerbe-Immobilien in Deutschland. Dieser Titel geht an einen Ort rund 500 Kilometer weiter nordöstlich: Berlin. Dort will nun auch ein Staatsfonds aus Singapur verstärkt investieren.

"Mit dem Zuzug junger Menschen wandelt sich das Image der Stadt", begründet Helge Scheunemann, Head of Research Germany beim Immobiliendienstleister Jones Lang LaSalle, das gestiegene Interesse an Berlin. Internationale Modefilialisten hätten die Stadt als hippe Metropole entdeckt, auch immer mehr Unternehmen aus dem IT-Sektor kämen hierher.

Das führe zu Mietsteigerungen und zu einem ausgeprägten Investoreninteresse. Scheunemann sagt: "Nach der Wende hatte zunächst noch Berlins Image als Verwaltungsstadt überwogen, was nicht unbedingt attraktiv auf Immobilien-Investoren wirkte."

Massimo Massih, Managing Partner beim Immobilien-Investor Caleus Capital Investors GmbH, kann da nur zustimmen. "Tech-Firmen und Start-ups tragen viel zur Flächennachfrage bei", sagt er. "Hinzu kommen Blue-Chip-Firmen, die ihre R&D-Abteilungen nach Berlin verlagern, um die Talente einzufangen, die in der Stadt leben wollen."

Vergangenes Jahr waren 7,9 Milliarden Euro in Berliner Gewerbe-Immobilien geflossen, ein Plus von 46 Prozent im Vergleich zu 2016, zeigen Daten von BNP Paribas Real Estate GmbH. Erst auf dem zweiten Rang folgt Frankfurt, der Spitzenreiter aus 2016, mit 7,5 Milliarden Euro und einem Anstieg von zwölf Prozent.

Auch die größte Einzeltransaktion 2017 geht auf das Konto von Berlin: Das ...

