deltaFLU übertraf lizenzierten Impfstoff bei Schutz vor Influenza-Stämmen mit Antigendrift und -shift

Vivaldi Biosciences hat bekanntgegeben, dass Thomas Muster, PhD, Chief Scientific Officer, heute auf dem World Vaccine Congress in Washington, DC, eine Präsentation über den im klinischen Stadium befindlichen universellen Influenza-Impfstoffkandidaten des Unternehmens deltaFLU halten wird. Dr. Muster wird Daten aus einer neuen nichtklinischen Studie präsentieren. Diese belegen, dass deltaFLU Schutz vor Influenza-Stämmen mit entferntem Antigendrift und -shift geboten hat, während ein führender lizenzierter Influenza-Impfstoff nicht genügend Schutz vor diesen ungleichen Stämmen bot.

Die Schutzwirkung derzeit lizenzierter Influenza-Impfstoffe basiert im Allgemeinen auf einer Antigen-Übereinstimmung zwischen Impfstämmen und zirkulierenden Stämmen. Häufig passen Impfstoff und zirkulierende Stämme nicht zusammen, wodurch die Wirksamkeit des Impfstoffs gemindert wird. Die Wirksamkeit der verfügbaren Influenza-Impfstoffe liegt üblicherweise bei nur 40 bis 60 %. Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention) der USA melden für die laufende Grippesaison eine Gesamtwirksamkeit der Influenza-Impfstoffe von 36 %. Die Wirksamkeit bei Influenza A/H3N2 dem Stamm, der für die meisten Influenza-Infektionen sorgt liegt bei nur 25 %.

Die nichtklinische Studie von Vivaldi hat gezeigt, dass deltaFLU Schutz gegen Stämme von Influenza A und B bot. Bei der Antigenität gegenüber den Stämmen mit dem deltaFLU-Impfstoff gab es signifikante Unterschiede. Die Studie hat insbesondere gezeigt, dass eine einzige Immunisierung mit deltaFLU, das den Impfstoffstamm gegen Influenza A/H1N1 von 2017-2018 enthielt, ein statistisch signifikantes Maß an Schutz gegen einen A/H1N1-Stamm bot, der vor der Influenza A/H1N1-Pandemie 2009 zirkulierte. Diese Daten zeigen das Potential einer einzigen Dosis deltaFLU als Schutz gegen einen Influenzastamm mit Antigenshift auf. Ein Antigenshift ist eine gelegentlich auftretende, abrupte, größere genetische Veränderung, bei der ein Influenzastamm mit neuen Antigenen an der Virusoberfläche erzeugt wird, gegen die die meisten Menschen nicht immun sind. Die Influenza-A/H1N1-Pandemie von 2009 war das Ergebnis eines Antigenshifts.

In der Studie von Vivaldi wurde deltaFLU anhand des Frettchens als etabliertem Modell für eine menschliche Influenza-Infektion mit einem lizenzierten Impfstoff und einem Placebo verglichen. Der Impfstoff von deltaFLU und der lizenzierte Impfstoff enthalten die drei bzw. vier Stämme von Influenza-Impfstoffen, die die Weltgesundheitsorganisation für die laufende Influenza-Saison empfiehlt. Immunisierte Frettchen wurden durch intranasale Verabreichung eines der Influenza-Stämme A/H1N1, A/H3N2 oder B infiziert, die 2008 und 2009 zirkulierten. Diese Infektionsstämme repräsentieren die Probleme eines Influenza-Antigenshifts und eines Antigendrifts für die Wirksamkeit von Impfstoffen. Gedriftete Stämme die Ergebnisse von Mutationen der Antigene an der Virusoberfläche können zu Fehlanpassungen und reduzierter Wirksamkeit konventioneller Influenza-Impfstoffe führen. Der A/H3N2-Infektionsstamm bei der Studie hat sechs Antigendrifts vom A/H3N2-Impfstoffstamm, und der B-Infektionsstamm hat drei Antigendrifts vom Impfstoffstamm-Gegenstück. Der A/H1N1-Infektionsstamm weicht durch einen Antigenshift vom A/H1N1-Impfstoffstamm ab.

Es zeigte sich, dass deltaFLU Schutz gegen alle drei Infektionsstämme bot. Darauf wiesen etablierte Parameter von Influenza-Impfstoffen wie Fieber und die Ausscheidung des infizierenden Virus hin. Bei mit einer einzigen Dosis deltaFLU infizierten Frettchen gab es signifikante Reduzierungen der Körpertemperatur und des Titers des ausgeschiedenen infizierenden Virus. Nur zwei der 24 Frettchen, die mit deltaFLU immunisiert und anschließend mit einem der drei ungleichen Stämme infiziert wurden, erreichten Körpertemperaturen, die mäßiges Fieber bedeuten (40,0-40,4 °C). Im Kontrast dazu konnte der lizenzierte Impfstoff immunisierte und infizierte Tiere im Allgemeinen nicht vor Fieber schützen. 14 der 24 mit dem lizenzierten Impfstoff immunisierten Frettchen hatten nach einer Infizierung Fieber (= 40,0 °C). Davon hatten sechs Tiere schweres Fieber (= 40,5 °C).

Ein weiteres messbares Anzeichen für einen Schutz gegen eine Influenza-Infektion ist, dass der infizierende Virus nicht oder weniger stark ausgeschieden wird. deltaFLU wies bei Untersuchungen der Ausscheidung der infizierenden Viren A/H1N1 und B gegenüber dem lizenzierten Impfstoff einen größeren Schutz auf. Die Daten zur Ausscheidung des Virus bestätigten die Fieberdaten für Frettchen der mit A/H1N1 und B infizierten Gruppen. Der A/H3N2-Stamm war in allen Gruppen ein wenig ausgeschiedenes Virus. Dieser Infektionsstamm erzeugte jedoch bei sieben von acht Tieren der Gruppe mit lizenziertem Impfstoff und bei nur einem von acht Tieren der deltaFLU-Gruppe Fieber von 40,0 °C. Andere Symptome einer Influenza-Infektion wie Niesen und Nasenausfluss entsprachen den Ergebnissen bei Fieber und Ausscheidung.

Daten aus abgeschlossenen klinischen und nichtklinischen Studien von deltaFLU beweisen Schutzmechanismen gegen eine Vielfalt von Stämmen von Influenza A und B und weisen auf das Potential von deltaFLU als universellem Influenza-Impfstoff hin. deltaFLU wurde in klinischen Studien der Phasen 1 und 2 erfolgreich untersucht und ist bei Menschen erwiesenermaßen sicher und immunogen. Außerdem konnte bei Studienteilnehmern gezeigt werden, dass deltaFLU IgA-Antikörper induziert, die Influenzastämme mit signifikanten Antigenunterschieden gegenüber Stämmen im deltaFLU-Impfstoff kreuzneutralisieren. Ein deltaFLU-Impfstoffstamm des Subtyps A/H1N1 induzierte zum Beispiel lokal in der Nase menschliche IgA-Antikörper, die Influenza-Viren der Subtypen A/H3N2 und A/H5N1 neutralisieren.

deltaFLU wird mit Vivaldis hochergiebigem Zell-Produktionsverfahren Vero hergestellt. Vero-Zellen sind ein etabliertes Substrat für die Produktion von Impfstoffen in der Humanmedizin. Das Vero-Zellverfahren von Vivaldi dauert von der Auswahl der Stämme bis zur Produktveröffentlichung für die klinische Nutzung im Allgemeinen 12 Wochen. Die traditionelle Herstellung aus Eiern kann bis zu sechs Monate dauern und kann zu Antigenveränderungen führen, die die Wirksamkeit des Impfstoffs verringern.

Über Vivaldi Biosciences

Vivaldi Biosciences entwickelt seinen Influenza-Impfstoff deltaFLU, um einen breiten Schutz und hervorragende Wirksamkeit bei der Prophylaxe gegen saisonale und pandemische Influenza zu liefern. Verabreicht als Nasenspray erzeugt deltaFLU kreuzneutralisierende IgA-Antikörper in den Schleimhäuten der Nasengänge und bildet eine erste Verteidigungslinie am Eingangsort zirkulierender Viren. deltaFLU besteht aus Influenza-Impfstoff-Stämmen, die durch Entfernung des Gens für das Nichtstrukturprotein 1 (NS1) modifiziert wurden. Dieses Influenza-Protein blockiert Interferon, einen der Hauptbestandteile der Reaktion des Immunsystems auf Virusinfektionen. Ohne NS1 induzieren deltaFLU-Stämme hohe Mengen an Interferon und erzielen damit eine natürliche adjuvante Wirkung, die zellvermittelte und antikörpervermittelte Immunität stimuliert. Im Kontrast dazu ist es bei einigen Ansätzen bei der Entwicklung eines universellen Influenza-Impfstoffes erforderlich, synthetische Adjuvantien hinzuzufügen, um die Immunreaktion zu verstärken. Bei Immunogenität und Kreuzschutz mit deltaFLU ist jedoch keine sequentielle oder gemeinsame Verabreichung eines zweiten Typs von Influenza-Impfstoff erforderlich wie bei einigen universellen Influenza-Impfstoffstrategien, die sich auf den Hämagglutinin-"Stiel" oder sonstige konservierte Proteindomänen konzentrieren. Vivaldi Biosciences hat seinen Sitz im Research Innovation Center der Colorado State University und in Wien, Österreich. Weitere Informationen über Vivaldi finden Sie unter http://www.vivaldibiosciences.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit Vivaldi Biosciences, die nicht historischer Art sind und als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 gelten können. Sämtliche in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, deren Eintreffen in der Zukunft wir erwarten, für möglich halten oder von dem wir ausgehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Prognosen zu zukünftigen Ereignissen und bringen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und sonstige Faktoren mit sich, darunter u. a. folgende: die Ungewissheit klinischer Erfolge und bezüglich des Erhalts behördlicher Zulassungen, die Schwierigkeit von Prognosen zu Zulassungen durch die FDA, die Akzeptanz von und die Nachfrage nach neuen Impfstoffen und sonstigen pharmazeutischen Produkten, die Wirksamkeit von Produkten oder Sicherheitsbedenken, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen, der Einfluss durch Produkte und Preise der Konkurrenz, die Entwicklung und Markteinführung neuer Produkte, die Zuverlässigkeit wichtiger strategischer Bündnisse, die Verfügbarkeit von Rohstoffen, die Verfügbarkeit zusätzlicher Rechte an geistigem Eigentum, die Verfügbarkeit von Finanzierungsquellen in der Zukunft, die Fähigkeit, in der Zukunft Finanzierungen zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen zu erhalten, das regulatorische Umfeld sowie weitere Risiken, die das Unternehmen in der Zukunft bestimmen könnte. Dies sind möglicherweise nicht alle wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur ab dem Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung, und wir verpflichten uns außer insoweit dies per Gesetz erforderlich ist zu keiner Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen, künftig eintretender Ereignisse und Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Wenn wir eine oder mehrere dieser zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren, darf daraus keine Schlussfolgerung gezogen werden, dass wir zusätzliche Aktualisierungen hinsichtlich dieser oder sonstiger zukunftsgerichteter Aussagen vornehmen werden. Diese Pressemitteilung soll kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zum Wertpapierkauf darstellen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180405005532/de/

Contacts:

Vivaldi Biosciences

Bill Wick, CEO, 650-400-8915

bill.wick@vivaldibiosciences.com