Bonn - Nach einem sprunghaften Anstieg zu Jahresbeginn legten die Kapitalmarktrenditen im Euroraum in den darauf folgenden Wochen den Rückwärtsgang ein, so die Analysten von Postbank Research.10-jährige Bundesanleihen würden mit 0,50% aktuell um 27 Basispunkte unterhalb des Anfang Februar erreichten Jahreshochs rentieren. In den USA habe die 10-Jahresrendite von Staatsanleihen etwas moderater nachgegeben, sodass sich der Treasury-Bund-Spread leicht ausgeweitet habe. Ein wesentlicher Grund für den Renditeanstieg diesseits und jenseits des Atlantiks liege in der Verunsicherung, von der die Marktteilnehmer - nicht nur an den Rentenmärkten - zuletzt ergriffen worden seien. Habe zu Jahresbeginn angesichts der beinahe euphorischen Unternehmensstimmung und der gerade beschlossenen US-Steuerreform noch eitel Sonnenschein hinsichtlich der Wachstumsaussichten geherrscht, so würden sich die Blicke derzeit verstärkt sorgenvoll auf die drohende Eskalation des Handelskonfliktes der USA mit wichtigen Handelspartnern richten. Dies wiederum steigere die Attraktivität vermeintlich sicherer Anlagen.

