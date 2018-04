Wien - Die 10J CZGBs in Tschechien liegen seit Jahresbeginn zurück; lediglich HGBs haben noch schlechter abgeschnitten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Diese Underperformance in Q1 sei ausschließlich durch die Kurskomponente getrieben worden, nachdem die Renditen in beiden Märkten während des weltweiten Ausverkaufs im Jan./Feb. deutlich gestiegen seien. Die Analysten würden an ihrer Kaufempfehlung für längerfristige CZGBs festhalten, die sie in ihrer letzten "CEE Debt Market Strategy" vom 2. März ausgesprochen hätten, zumal sie die CZK (Tschechische Krone)-Aufwertungsstory ggü. EUR per Ende Juni als intakt sehen würden.

