Luxembourg - Der Luxemburger Portfoliodienstleister Moventum erhöht den Anteil von US-Aktien und baut Euro-Aktien ab, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Wir reduzieren die Gewichtung Europas und gehen in unserer Asset Allokation dort auf ?untergewichtet'", so Carsten Gerlinger, Direktor Asset Management bei Moventum. "Der US-Markt dagegen wird auf neutral heraufgestuft. Damit sehen wir uns für die kommenden drei Monate gut aufgestellt", sagt Gerlinger über die Ergebnisse der Moventum Asset Allocation Konferenz, die gerade in Frankfurt stattgefunden hat.

