Wallisellen (ots) - Teilen statt besitzen: Die Sharing Economy ist

weltweit auf dem Vormarsch - auch in der Schweiz setzt sich dieser

Trend immer stärker durch. In Kooperation mit dem Zuger Startup

"Airhosted" lanciert die Allianz Suisse als erste Schweizer

Versicherungsgesellschaft eine Homesharing-Versicherung.



Ob Velos, Autos oder Wohnungen: In der Sharing Economy kann alles,

was nicht dauerhaft genutzt wird, vermietet werden. Über eine

Onlineplattform wird schnell und einfach der Kontakt zwischen

Anbieter und Nachfrager hergestellt. Das Wachstumspotenzial der

Sharing Economy ist gross - auch in der Schweiz. Laut einer Studie

des Beratungsunternehmens Deloitte nehmen bereits mehr als 50 Prozent

der Schweizerinnen und Schweizer an der Sharing Economy teil.

Carsharing und Homesharing gehören dabei zu den am schnellsten

wachsenden Bereichen.



Umfassender Versicherungsschutz für Vermieter



Wer seine private Wohnung über Plattformen wie AirBnB an fremde

Gäste vermietet, kann unter Umständen böse Überraschungen erleben.

Denn manchmal kann es nach der Vermietung zu ungewollten Schäden

kommen wie beispielsweise ein zerkratztes Parkett oder ein vom Gast

beschädigtes Sofa, die dann aufgrund der kommerziellen Nutzung durch

die Privathaftpflicht-Versicherung oder eine konventionelle

Hausratversicherung nicht gedeckt sind. Um den Vermietern optimale

Sicherheit zu geben, hat die Allianz Suisse in Kooperation mit dem

Zuger Startup Airhosted eine entsprechende Versicherungslösung

entwickelt. Die Homesharing-Versicherung der Allianz Suisse deckt

alle Risiken einer zeitlich begrenzten Untervermietung wie Schäden am

Inventar oder am Gebäude, welche durch Mieter verursacht wurden. Auch

Schlossänderungskosten, die durch den Verlust der Wohnungsschlüssel

entstehen, sind damit gedeckt. Airhosted kann seinen Kunden somit

einen allumfassenden Versicherungsschutz bieten. Die

Versicherungsdeckung umfasst Schäden bis CHF 5 000 pro Mietvertrag

oder CHF 20 000 pro Mietobjekt und Jahr. Die Versicherungsprämie

beträgt CHF 129. Das Angebot gilt vorerst für Kunden von Airhosted.



Innovation in Partnerschaft



"Als innovativer Versicherer wollen wir neue Kundenbedürfnisse

rasch und unkompliziert mit modernen Versicherungslösungen abdecken.

Für das Homesharing, welches mit AirBnB als Zugpferd ein fulminantes

Wachstum erlebt, haben wir uns bewusst für eine Zusammenarbeit mit

einem spezialisierten Startup entschieden. Zusammen mit Airhosted

bieten wir unseren Kunden ein attraktives Gesamtpaket, welches die

sorgenfreie Vermietung des eigenen Wohnraums erlaubt", betont Thomas

Wegmann, Leiter Marktmanagement der Allianz Suisse.



Die im August 2017 gegründete Airhosted GmbH mit Sitz in Zug ist

ein professioneller AirBnB und Homesharing Service, der für seine

Kunden die Mietobjekte auf den entsprechenden Online-Plattformen

vermarket und sämtliche Tätigkeiten rund um die Vermietung wie

Gästekommunikation, Schlüsselübergabe und Reinigung für die Vermieter

übernimmt. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Allianz eine

renommierte und innovative Partnerin gefunden haben, die mit ihrer

Versicherungslösung unser Rundum-Sorglos-Paket für unsere Kunden

komplettiert. Für uns ist die Zusammenarbeit ein weiterer Meilenstein

auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft", ist Simon Ruckstuhl, CEO

von Airhosted, überzeugt.



Originaltext: Allianz Suisse

Kontakt:

Hans-Peter Nehmer

Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: 058 358 88 01; hanspeter.nehmer@allianz.ch



Bernd de Wall

Senior Spokesperson

Telefon: 058 358 84 14, bernd.dewall@allianz.ch