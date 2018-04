Lieber Leser,

Silber hat an den Ausbruch aus den letzten Tagen nicht anknüpfen können. Der Kurs sinkt und rückt nah an eine entscheidende Unterstützung. Diese sollte gehalten werden, denn sonst kann es für Silber schnell nach unten gehen.

Der Silberpreis bewegt sich oft parallel zu seinem großen Bruder Gold. So ist es auch in dieser Woche. Nach einem starken Wochenstart war die Hoffnung auf einen Ausbruch in einen Aufwärtstrend groß. Allerdings konnte Silber die starke Phase nicht ... (Björn Pahlke)

