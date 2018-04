Zürich - Das Einfamilienhaus scheint bei den Schweizern begehrter denn je zu sein. Zwar wurden im vergangenen Jahr erneut mehr Einfamilienhäuser zum Kauf angeboten, diese fanden aber auch rascher einen Käufer. Am begehrtesten waren vor allem kleinere Häuser in der Region Zürich.

In der Berichtsperiode wurden in der gesamten Schweiz rund 31'100 Einfamilienhäuser auf Internetportalen zum Kauf offeriert. Das Angebot sei damit gegenüber dem Vorjahr um rund 3% gestiegen, schreibt Homegate in der am Donnerstag veröffentlichten "Online Home Market Analysis" (OHMA). In dieser hat das Immobilienportal in Zusammenarbeit mit dem Immobilieninstitut der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) die auf Schweizer Onlinemarktplätzen ausgeschriebenen Einfamilienhäuser untersucht.

Kleine Häuschen gefragt

Wer im vergangenen Jahr allerdings ein Eigenheim erwerben wollte, der musste sich sputen. Denn die durchschnittliche Insertionszeit ist gleichzeitig um neun auf 95 Tage zurückgegangen. Am gesuchtesten waren dabei Einfamilienhäuser mit 5,5 und weniger Zimmern und einem Angebotspreis von unter ...

