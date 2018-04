Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die internationale Wirtschaft fordert von den wichtigsten Industrieländern (G7) mehr Engagement für offene Märkte. Namens der größten Wirtschaftsverbände der Industriestaaten, der B7, verlangte der Chef des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, nach Angaben des BDI mehr Einsatz der G7-Länder für offene Märkte, eine gestärkte Welthandelsorganisation und inklusives Wachstum.

Anlass ist eine dreitägige Konferenz der Verbände. Kempf ist auch Präsident des internationalen Wirtschaftsgremiums Global Business Coalition. Bei dem Treffen im kanadischen Quebec wollten die sieben Verbände am Freitag eine Abschlusserklärung beschließen und später an die kanadische G7-Präsidentschaft übergeben, sagte ein Sprecher des BDI zu Dow Jones Newswires.

Kempf forderte bereits vor dem Treffen der Präsidenten der Industrieverbände aus Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, den USA und Großbritannien sowie des europäischen Verbandes Businesseurope mehr Engagement für freien und regelbasierten Welthandel. "Die B7 senden ein starkes Signal an die G7: Wir fordern unsere Regierungen auf, die Märkte offen zu halten, die Welthandelsorganisation WTO zu stärken, in inklusives Wachstum zu investieren sowie im freien und regelbasierten Welthandel die Führung zu übernehmen", sagte der BDI-Präsident.

Wohlstand besser verteilen

In der kanadischen Stadt wollen die Verbandschefs laut BDI Forderungen an die Regierungen der G7-Staaten vor deren Gipfel im Juni in Kanada erarbeiten. Gemäß dem Programm war zuvor auch eine Diskussion mit Premierminister Justin Trudeau darüber vorgesehen.

"Nicht jeder profitiert gleichermaßen vom Freihandel", sagte Kempf mit Blick auf die weltweit zunehmenden Handelshemmnisse. "Protektionismus ist nicht die Lösung", hob er hervor. "Protektionismus vernichtet Arbeitsplätze, weil Innovationen verhindert werden." Der BDI-Präsident forderte aber, den durch Globalisierung, Freihandel und offene Märkte gestiegenen wirtschaftlichen Wohlstand besser zu verteilen. Für inklusives Wachstum müsse mehr in Bildung, lebenslanges Lernen und Infrastrukturvorhaben investiert werden.

Unterdessen fürchten Wirtschaftsforscher in Deutschland, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China die ganze Welt in Mitleidenschaft ziehen könnte. "Die Unsicherheit durch den Handelskonflikt kann weltweit eine Investitionszurückhaltung auslösen und damit die gesamte Weltkonjunktur ausbremsen", sagte der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Dennis Snower, der Funke Mediengruppe. Die angekündigten Gegenmaßnahmen Chinas bedeuteten "vom Volumen und von der Struktur her eine massive Verschärfung der Eskalation".

