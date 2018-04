Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Luzern (pts043/05.04.2018/13:00) - Markus Holzner ergänzt seit Jahresbeginn das Business Development Team der bbv Software Services. Vor seinem Wechsel war der Wirtschaftsinformatiker bei Ergon Informatik unter anderem als Gesamtprojektleiter eines Grossprojektes tätig. Mit seiner jahrelangen Erfahrung in der ICT-Branche wird Markus Holzner zum Wachstum der bbv beitragen. Philipp Kronenberg, CEO der bbv Software Services, freut sich auf die Zusammenarbeit: "Markus hat in seinen rund 15 Berufsjahren verschiedene Seiten der IT kennengelernt: Projektrealisierung, Beratung, Verkauf und Einkauf. Besonders seine Erfahrungen in der Projektleitung, Mitarbeiterführung und im Coaching von Kunden sind eine wertvolle Ergänzung im Team", so Kronenberg, "Mir gefällt sein Selbstverständnis, dass zu einem guten Projektabschluss nicht nur ein vorzeigbares Ergebnis gehören, sondern auch ein zufriedener Kunde und zufriedene Mitarbeitende. Das entspricht der bbv-Kultur - Markus Holzner passt daher perfekt zu bbv." Markus Holzner bringt profunde Markt- und Führungskenntnisse mit, die er in seiner Funktion als Berater und Verkäufer für verschiedene Medien- und Telekommunikationsunternehmen erworben hat. Er hat umfangreiche Erfahrungen mit mehrdimensionalen Projektstrukturen sowie mit multifunktionalen und vernetzten Teams gesammelt, die er bei Kundenprojekten und in das Unternehmen einbringen wird. Vor seinem Wechsel zu bbv war er als Senior Project Manager bei Ergon Informatik, davor als Account Manager für Grosskunden bei Microsoft und als IT-Einkäufer und Teamleiter bei EADS Astrium tätig. Er ist diplomierter Wirtschaftsinformatiker und verfügt über einen MAS in Project Management und einen Master of Science in Management. bbv Software Services AG ist ein Schweizer Software- und Beratungsunternehmen, das Kunden bei der Realisierung ihrer Visionen und Projekte berät und unterstützt. bbv begleitet ihre Kunden bei der digitalen Transformation in Themen wie Internet of Things, Cloud und Mobile Computing oder Industrie 4.0 mit individuellen Softwarelösungen und steht mit ihrer Technologie-, Methoden- und Best-Shoring-Expertise in allen Bereichen der Softwareentwicklung zur Seite. (Ende) Aussender: bbv Software Services AG Ansprechpartner: Larissa Seeburger, Marketing & Kommunikation Tel.: +41 41 429 01 11 E-Mail: larissa.seeburger@bbv.ch Website: www.bbv.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180405043

