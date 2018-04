Der deutsche Wirtschaftsaufschwung geht ins sechste Jahr - und verliert noch immer nicht an Tempo. Ist das die Überhitzung vor dem großen Knall?

In den Osterferien Skilaufen in den Bayerischen Alpen? Für Timo Wollmershäuser ist das ein Traum - der sich fast jedes Jahr aufs Neue zerschlägt. Mal beginnt der Frühling zeitiger als angekündigt, mal rücken die Feiertage kalendarisch in Richtung Mai. Dieses Jahr aber schien alles zu passen: frischer Schnee im März und Ostern gleich anschließend. Doch dann kam ihm die deutsche Konjunktur dazwischen.

Denn Wollmershäuser ist nicht nur Münchner, sondern auch Chef der Konjunkturabteilung des ifo Instituts. Und da ist Anfang April Diagnosezeit. Seit Beginn der Woche sitzt Wollmershäuser nun mit Kollegen aus anderen Forschungsinstituten zusammen, um die Lage und Aussichten für die deutsche und internationale Konjunktur zu analysieren. Sie müssen Zahlen abgleichen, Tabellen erstellen, Texte schreiben. Am 19. April werden die Ökonomen ihr Gutachten, die "Gemeinschaftsdiagnose", an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier übergeben. Bis dahin kann Wollmershäuser von weißen Hängen nur träumen, während er seine Tage in grauen Konferenzräumen fristet.

Dabei steht das Ergebnis größtenteils fest: 2018 wird erneut ein Spitzenjahr für die deutsche Wirtschaft werden. Um etwa 2,5 Prozent dürfte die Wirtschaftsleistung zunehmen, ein bisschen mehr als 2017, so die Prognosen der Institute. Doch so klar wie die Konjunkturentwicklung scheint, ist sie längst nicht mehr, die Ökonomen haben Gesprächsbedarf. "Ein Boom ist eine ungesunde Fehlentwicklung und nicht der Ausweis erfolgreicher Wirtschaftspolitik", warnt Stefan Kooths, Konjunkturchef des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel (IfW), einer der Mitstreiter von Wollmershäuser. Wichtige Frühindikatoren wie der ifo-Geschäftsklimaindex, der Einkaufsmanagerindex oder das ZEW-Barometer der Konjunkturerwartungen sind zuletzt abgesackt. Der Earlybird-Frühindikator, den die Commerzbank exklusiv für die WirtschaftsWoche ermittelt, ist im März sogar den vierten Monat hintereinander gefallen.

Für ifo-Mann Wollmershäuser sind diese Dämpfer vor allem auf politische Faktoren zurückzuführen. Der Streit zwischen den USA, China und Europa über die Einführung von Strafzöllen habe die Stimmung der Unternehmen belastet, ebenso wie der wenig unternehmensfreundliche Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung. Doch ein Ende des Aufschwungs? Nein, sagt Wollmershäuser, der lasse sich daraus noch nicht ableiten. Behält er recht, steuert Deutschland auf eine der längsten Expansionsphasen der Nachkriegsgeschichte zu. Der Aufschwung, der Anfang 2013 begann, geht bereits in sein sechstes Jahr. Noch immer und trotz des bereits hohen Niveaus wächst das Bruttoinlandsprodukt (BIP) kräftig, die Arbeitslosigkeit sinkt. Zugleich ist die Inflation, die den Konsum bremsen könnte, noch immer vergleichsweise niedrig. Die Deutschen, so scheint es, leben in der besten aller Konjunkturwelten. Stellt sich nur die Frage, wie lange das so bleibt. "Ein Aufschwung stirbt nicht an Altersschwäche, sondern daran, dass er zu heiß läuft", sagt Ökonom Wollmershäuser. Und dafür gibt es immer mehr Indizien.

Von Anfang an passte diese Konjunktursause nicht in das übliche Muster. Anders als in früheren Erholungsphasen kam der entscheidende Impuls nicht aus dem Ausland. Es war die Inlandsnachfrage, die den Aufschwung antrieb. Konsum und Bauinvestitionen profitierten von den Null- und Niedrigzinsen, die die Europäische Zentralbank (EZB) der Währungsunion verordnete, um den kriselnden Euro-Verbund zu stabilisieren. Exporte und Investitionen dagegen litten zunächst unter der flauen Konjunktur in den wichtigsten Partnerländern. Regierungen, Unternehmen und private Haushalte dort waren vorrangig damit beschäftigt, ihre Schulden abzubauen, die sie im vorherigen Boom aufgebaut hatten.

Mittlerweile hat sich das geändert. Die Niedrigzinspolitik der Währungshüter in der Euro-Zone, den USA, Japan und Großbritannien haben den Schuldendienst erleichtert und der Weltwirtschaft einen synchronen Aufschwung beschert. In den USA wird die Wirtschaft in diesem und dem nächsten Jahr wohl um rund 2,5 Prozent wachsen, angefeuert auch durch die Steuersenkungen von US-Präsident Donald Trump. In China zeichnen sich Wachstumsraten von knapp sieben Prozent ab, auch Indien legt kräftig zu. Russland und Brasilien haben die Rezession überwunden, die Ökonomen des Bankhauses HSBC rechnen mit einem BIP-Plus von zwei beziehungsweise drei Prozent.

Auch in der Euro-Zone ist die konjunkturelle Dürre vorerst beendet. Selbst in den Krisenländern Griechenland und Italien wächst die Wirtschaft derzeit. Beobachter rechnen daher damit, dass das BIP in der Währungsunion 2018 um etwa 2,5 Prozent zulegt. Das verleiht den deutschen Exporten einen zusätzlichen Schub, auch wenn der Euro in den vergangenen zwölf Monaten gegenüber den Währungen der wichtigsten Handelspartner inflationsbereinigt um rund sieben Prozent aufgewertet hat. Ökonom Wollmershäuser jedenfalls hat ein Exportplus von über sechs Prozent in seine Prognosetabellen eingetragen.

Sicher: Das fein austarierte Zahlenwerk könnte zur Makulatur werden, sollte sich der Zollstreit zwischen den USA, Europa und China zu einem globalen Handelskrieg auswachsen. Noch allerdings sind die Strafzölle, welche die Handelsmächte angedroht oder schon verhängt haben, kaum mehr als politische (und schnell revidierbare) Scharmützel. Sie belasten die Stimmung der Unternehmen, stellen deren Investitionsbereitschaft aber nicht grundsätzlich infrage. Das jedenfalls hofft Wollmershäuser. Er rechnet in diesem Jahr mit einem Zuwachs der sogenannten Ausrüstungsinvestitionen, also Anschaffungen von Maschinen und Gerät, um mehr als sechs Prozent. Zwei Prozentpunkte mehr als noch ...

