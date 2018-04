In kaum einer anderen Branche zeigt sich die konjunkturelle Überhitzung so stark wie am Bau. Personal, Maschinen und Baumaterial werden knapp, die Kunden müssen länger warten - und vielfach steigen die Preise.

"Kapazitätsengpässe im Bauhauptgewerbe?" steht über dem druckfrischen Papier des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie (HDB) - mit großem Fragezeichen. Auf sieben Seiten versucht der Verband derzeit mit Text und Grafiken zu widerlegen, was für Bauherren seit über einem Jahr bittere Erfahrung ist. Dass sie in ganz Deutschland kaum noch Bauunternehmen und Handwerker finden. Und dass dadurch Bauaufträge - vermutlich in Milliardenhöhe - unvergeben bleiben, was wiederum dem wirtschaftlichen Aufschwung schaden könnte. "Wir sind keine Konjunkturbremse", sagt Heiko Stiepelmann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des HDB. "Wir treiben die Konjunktur sogar an, denn die Bauwirtschaft wächst ja überdurchschnittlich." Trotz der Klagen unversorgter Bauherren kann Stiepelmann, zugleich Chefvolkswirt des Verbands, sich "nicht vorstellen, dass der Markt so ausgequetscht ist".

Der erfahrene Bauingenieur Wolfgang Richter sieht das anders. "Der Engpass in der Baubranche ist eine Konjunkturbremse", warnt der Mit-Geschäftsführer des baden-württembergischen Bauunternehmens Baresel. Gegenüber der Situation vor einem Jahr habe sich "der Engpass noch einmal verschärft". Bei neuen Aufträgen muss das zur Osnabrücker Köster-Gruppe gehörende Traditionsunternehmen den Bauherren schon mal klarmachen, "dass wir erst in einem halben Jahr anfangen können". Den Anteil der Aufträge, die Baresel per Direktvergabe und ohne Wettbewerb bekommt, hat der gelernte Schwabe "auf 20 bis 30 Prozent verdoppelt". Geschäftspartner, die Baresel in der Abwicklung von Aufträgen in der Vergangenheit als unfair erlebt hat, fragen jetzt vergebens bei Richter nach: "Das muss ich mir nicht antun."

Die offizielle Datenlage der Branche und die Stimmung an der Basis passen durchaus zueinander. Einerseits stimmt, was das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) konstatiert: Der Auslastungsgrad am Bau steige seit 2015 unaufhörlich "und hat die höchsten Werte seit der Wiedervereinigung erreicht". Im Ausbaugewerbe etwa liegt die Auslastung bei 80 Prozent. Verbandsfunktionär Stiepelmann weist aber auch zu Recht darauf hin, dass die Leistungsfähigkeit der Bauwirtschaft keine fixe Größe sei. Mehr als ein Viertel der Bauunternehmen plant nach HDB-Angaben derzeit ...

