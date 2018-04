Horst Seehofers Gesetzentwurf zum Familiennachzug von Flüchtlingen sorgt weiter für Streit. Nach SPD-Vize Ralf Stegner, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt schaltet sich nun Außenminister Heiko Maas ein.

In der Debatte um den Familiennachzug für Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus hat sich der Ton verschärft. Der Gesetzentwurf des Innenministers Horst Seehofers sieht harte Auflagen vor für den Nachzug von Familienangehörigen von Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus vor und führt Auswahlkriterien auf. Darunter fallen derzeit zum Beispiel viele Syrer aus Gebieten, in denen aktuell nicht gekämpft wird.

Nach Bekanntwerden der Pläne hatte die SPD Seehofer vor nicht abgestimmten Verschärfungen beim Familiennachzug von Flüchtlingen gewarnt. "Die SPD geht keinen Millimeter über den Koalitionsvertrag hinaus", sagte der Vizevorsitzende Ralf Stegner am Mittwoch in Berlin. "Wir machen kein Wahlkampfgetöse für die CSU in Bayern mit."

Darauf konterte die CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt: "Der restriktive Gesetzesentwurf von Horst Seehofer ist genau das richtige Signal." Ein Familiennachzug werde nach dem Gesetzentwurf des Innenministeriums nur noch in klar begrenzten ...

