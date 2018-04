DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Hongkong und Schanghai waren die Börsen wegen des Feiertages Ching-Ming-Fest geschlossen.

FREITAG: In Schanghai bleibt die Börse am Tag nach dem Ching-Ming-Fest geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.655,50 +0,32% -2,06% Euro-Stoxx-50 3.403,00 +1,88% -2,88% Stoxx-50 2.996,32 +1,57% -5,71% DAX 12.185,63 +1,90% -5,67% FTSE 7.123,34 +1,27% -8,50% CAC 5.233,36 +1,78% -1,49% Nikkei-225 21.645,42 +1,53% -4,92% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,03 -26

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,21 63,37 -0,3% -0,16 +4,9% Brent/ICE 67,86 68,02 -0,2% -0,16 +3,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.329,90 1.333,35 -0,3% -3,45 +2,1% Silber (Spot) 16,29 16,32 -0,2% -0,03 -3,8% Platin (Spot) 913,75 918,00 -0,5% -4,25 -1,7% Kupfer-Future 3,06 3,01 +1,5% +0,05 -7,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der fulminanten Erholung vom Mittwoch dürfte es am Donnerstag an der Wall Street weiter nach oben gehen. Kurstreiber ist die Hoffnung, dass ein Handelskrieg zwischen China und den USA doch noch abgewendet werden kann. Das Thema Handelskrieg wird nach Meinung von Beobachtern vorerst an Schärfe verlieren, weil die USA und China in den kommenden sechs Monaten auf dem Verhandlungswege versuchen werden, ihre Differenzen zu überwinden. In den Blick rücken dürfte daher die bevorstehende Bilanzsaison zum ersten Quartal, die in der kommenden Woche in Schwung kommt. Highlight der laufenden Woche ist jedoch der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag. Hier gilt das Interesse vor allem der Lohnentwicklung, die Rückschlüsse auf die Inflation zulässt - ein wichtiges Kriterium, an dem die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Am Donnerstag ist die Nachrichtenlage dünn. An Konjunkturdaten werden die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und die Handelsbilanz aus dem Februar veröffentlicht. Beide Daten haben wenig Potenzial, die Märkte zu bewegen. Vor der Startglocke wird überdies das Bayer-Übernahmeziel, der Agrarchemiekonzern Monsanto, Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vorlegen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

14:00 US/Monsanto Co, Ergebnis 2Q, St. Louis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 215.000 14:30 Handelsbilanz Februar PROGNOSE: -57,0 Mrd USD zuvor: -56,6 Mrd USD

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit der Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China und guten Vorgaben aus den USA geht es auch an den europäischen Börsen am Donnerstag steil nach oben. Getreu dem Börsenmotto, wonach politische Börsen kurze Beine haben, fokussierten sich wieder mehr Anleger auf die unverändert gute wirtschaftliche Lage, heißt es im Handel unter Verweis auf aktuelle Konjunkturdaten. Telecom Italia gewinnen 3,6 Prozent, nachdem Medien berichtet haben, dass der staatlich kontrollierte Kreditgeber Cassa Depositi e Prestiti (CDP) bis zu 5 Prozent der Aktien des italienischen Unternehmens kaufen darf. Bryan Garnier sieht den Schritt als positiv für den aktivistischen Investor Elliott Management, der sich in einem Machtkampf mit Telecom-Italia-Aktionär Vivendi befindet. Nach einer Kaufempfehlung der DZ Bank ziehen Aurubis um 4,5 Prozent an. Erhöht auf "Kaufen" hat die DZ Bank auch die Einstufung für Jungheinrich - die Aktie gewinnt 4,1 Prozent. Delivery Hero laufen dem Markt mit einem Plus von nur 0,5 Prozent hinterher. Als belastend wird eingestuft, dass Vorstandschef Niklas Östberg im Handelsblatt-Interview Amazon als gefährlichen Wettbewerber nennt, sein Unternehmen auf der anderen Seite aber nicht als Übernahmeziel sieht. Zudem lastet auf dem Sektor, dass die Analysten von JP Morgan die Einstufung des Wettbewerbers Just Eat (-2,1 Prozent) um zwei Stufen auf "Underweight" gesenkt haben sollen. Das zuvor bereits abgespeckte Börsendebüt von Godewind Immobilien ist enttäuschend ausgefallen. Der erste Kurs der Aktie wurde am Donnerstag mit 3,60 Euro ermittelt. Gegenüber dem Ausgabekurs von 4,00 Euro je Aktie bedeutet das ein Minus von 10 Prozent. Zuletzt wurde die Aktie mit 3,84 Euro gehandelt. Codon schießen um 8,8 Prozent auf 6,65 Euro nach oben. Positiv kommt an der Börse an, dass das Unternehmen die klinische Phase-II-Studie "co.dis" erfolgreich abgeschlossen hat.

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 12:03 Mi, 17:20 % YTD EUR/USD 1,2280 -0,02% 1,2275 1,2299 +2,2% EUR/JPY 131,39 +0,19% 131,39 131,02 -2,9% EUR/CHF 1,1792 -0,07% 1,1789 1,1800 +0,7% EUR/GBP 0,8732 +0,14% 0,8730 1,1448 -1,8% USD/JPY 106,98 +0,21% 107,04 106,53 -5,0% GBP/USD 1,4063 -0,16% 1,4061 1,4080 +4,1% Bitcoin BTC/USD 6.798,86 -0,4% 6.892,15 6.936,18 -50,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Zeichen der Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China befeuerten am Donnerstag die Erholung der asiatischen Börsen. Unterstützung kam von US-Handelsminister Wilbur Ross, der trotz der aggressiven Handelsstreitigkeiten damit rechnet, dass sich beide Länder schlussendlich auf ein Abkommen verständigen würden. Ross' Aussagen gaben dem Dollar Auftrieb, wovon besonders die japanische Börse profitierte, denn ein schwächerer Yen ist positiv für die exportorientierten Unternehmen des Landes.Gefragt waren gleichwohl die eher defensiven Sektoren Telekommunikation und Pharma, aber auch Finanzwerte. In Südkorea wurde der Markt von einem 3,9-prozentigen Aufschlag des Schwergewichts Samsung Electronics gestützt. Nach Meinung von Handelsexperten dürfte Südkoreas Wirtschaft im Handelskonflikt zwischen China und den USA nur begrenzten Schaden davontragen, da vor allem Vorprodukte für den nationalen Markt in China geliefert würden. Nach dem Höhenflug des Vortages ermäßigten such Hyundai Motors als eine der wenigen Aktien um 1,6 Prozent. In Sydney machte die Stärke im Finanzsektor die Schwäche bei Bergbauwerten wett. Die Pleite des australischen Geflügelfleischproduzenten Red Lea Chickens wird nach Einschätzung der Analysten von Morgan Stanley die Geschäftsentwicklung des wesentlich größeren Wettbewerbers Inghams in den nächsten 45 Tagen befeuern. Die Aktie gab aber alle zwischenzeitlichen Aufschläge wieder ab und schloss unverändert. Nach guten Absatzzahlen über denen der Konkurrenz legten Tata Motors an der indischen Börse um 3,6 Prozent zu.

CREDIT

Mit der gestiegenen Risikobereitschaft der Investoren engen sich die Risikoprämien der Kreditversicherungen (CDS) gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen am Donnerstag ein. Die Creditstrategen der NordLB erwarten auch für die kommenden Monate eine erhöhte Volatilität, die in erster Linie mit der wechselnden Risikoneigung der Investoren zusammenhängen dürfte. Das Marktumfeld bleibe jedoch auf absehbare Zeit "konstruktiv", so dass Spreadausweitungen von Senior Unsecured Bonds im Rahmen blieben und eher die Konsequenz der sich allgemein abzeichnenden höheren Risikoaufschläge in allen Asset Klassen seien.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Anleger und Aktionärsschützer sorgen sich vor mageren Jahren bei Daimler

Auf der Hauptversammlung des Daimler-Konzerns haben Anleger und Aktionärsschützer vor schwierigen Jahren für den Autohersteller gewarnt. Als Grund benannten sie in ihren Wortmeldungen rechtliche Risiken und die hohen Investitionen, die die Schwaben in den kommenden Jahren für Elektroautos und autonomes Fahren stemmen müssen. "Am Kapitalmarkt geht die Sorge um, dass es eigentlich nicht mehr besser werden kann und nach den fetten auch wieder magere Jahre kommen", mahnte Ingo Speich, Portfoliomanager bei Union Investment. Der Strom aus Schadenersatzforderungen und Strafzahlungen reiße nicht ab, legte er nach.

Daimler prüft engere Kooperation mit Geely

Nach dem Einstieg des chinesischen Geely-Konzerns bei Daimler prüfen die Stuttgarter, ob sie mit den Chinesen enger zusammenarbeiten können. "Über das Autogeschäft dort können wir künftig auch mit unserem größten Aktionär diskutieren. Ob es darüber hinaus Möglichkeiten zur Zusammenarbeit gibt, werden wir ausloten", sagte Zetsche in seiner Rede auf der Hauptversammlung in Berlin.

Daimler-Chef: Mehr E-Autos werden die Bilanz belasten

Daimler hält ungeachtet von Dieselskandal und Fahrverboten weiter am Verbrennungsmotor fest, auch weil die teuren Elektroautos längst noch keine Gewinnbringer sind. "Mehr Elektroautos sind gut für die CO2-Bilanz. Aber nicht so gut für unsere Konzernbilanz - jedenfalls vorübergehend", sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche auf der Hauptversammlung seines Unternehmens in Berlin.

Ex-Metro-Manager Frans Muller wird neuer Chef von Ahold Delhaize

Der Lebensmitteleinzelhandelskonzern Ahold Delhaize bekommt mit dem ehemaligen Metro-Manager Frans Muller im Sommer einen neuen Chef. Wie die niederländische Gesellschaft, die 2016 aus dem Zusammenschluss von Ahold und Delhaize hervorging, mitteilte, wird Dick Boer zum 1. Juli 2018 als CEO zurücktreten und aus dem Unternehmen ausscheiden. Frans Muller werde seine Nachfolge an der Spitze antreten. Dick Boer, der auf eine 20-jährige Karriere bei dem Konzern kommt, wird Ahold Delhaize bis Mitte 2019 als Berater zur Verfügung stehen.

Siemens übernimmt Spezialist für Echtzeit-Funkortungslösungen

Siemens hat die Agilion GmbH übernommen, einen Anbieter für industrielle Funkortungslösungen in Produktion, Logistik und Wartung. Das Chemnitzer Unternehmen gelte als Pionier im Ultraweit-Frequenzspektrum, teilte Siemens mit. Diese Technologie ermöglicht eine hochpräzise Ortung im Bereich weniger Zentimeter, eine hohe Anzahl von Ortungsobjekten und eine besonders einfache Inbetriebnahme. Unternehmen können damit beispielsweise Produktion und Logistik durch die präzise Echtzeit-Ortung von Werk- oder Fahrzeugen optimieren und so ihre Produktivität und Flexibilität erhöhen. Agilion hat rund 60 Mitarbeiter. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Moody's senkt Südzucker-Ausblick auf negativ - Rating bestätigt

Moody's hat in Reaktion auf die Gewinnwarnung von Südzucker Ende März sowie wegen der negativen Folgen nun bereits seit über einem Jahr schwacher Zuckerpreise den Ausblick auf die Bonität des Mannheimer Konzern auf negativ von stabil gesenkt. Gleichzeitig bestätigte die Ratingagentur die Einstufung mit Baa2.

Codon meldet Erfolg für Arzneimittel Spherox

Das Pharmaunternehmen Codon hat für sein Medikament Spherox zum Wiederaufbau von Knorpeln im Knie ein positives Studienergebnis vorgelegt. In einer klinischen Langzeitstudie wurden 75 Patienten mit Knorpeldefekten im Kniegelenk mit dem Knorpelzelltransplantat des Unternehmens in unterschiedlichen Dosierungen behandelt. Die im vierjährigen Nachbeobachtungszeitraum jährlich erhobenen Zwischenergebnisse hätten die Verbesserung im Vergleich zum Ausgangszustand vor der Behandlung bestätigt, teilte Codon mit.

Iberdrola fordert unabhängige Führung bei Siemens Gamesa - Bericht

Die Spannungen zwischen Siemens und Iberdrola wegen unterschiedlicher Auffassungen zur Führung des Windanlagenherstellers Siemens Gamesa sind laut Berichten spanischer Medien auch nach einem Treffen der beiden Konzernchefs nicht beseitigt. Iberdrola-CEO Ignacio Galan forderte nach Informationen der Zeitung Expansion Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser zu einer Neubesetzung der Führungsspitze von Siemens Gamesa auf. Galan wünsche sich unabhängige Manager für die Posten von CEO und Chairman, schreibt die Zeitung und beruft sich dabei auf nicht genannte Quellen.

Fiat Chrysler will Magneti Marelli abspalten

Ferrari hat es vorgemacht, nun soll der Autozulieferer Magneti Marelli folgen: Die Muttergesellschaft Fiat Chrysler kündigte an, wie den Sportwagenhersteller auch diese Tochtergesellschaft abspalten zu wollen. Aktionäre sollen dann die Aktien des Autozulieferers separat in ihre Depots eingebucht bekommen. Die Trennung von Fiat Chrysler soll bis Ende des Jahres oder Anfang 2019 erfolgen.

US-Flugzeugbauer Boeing setzt im Handelsstreit auf Gespräche

Der US-Flugzeugbauer Boeing hat Sorge, dass sich der Handelsstreit zwischen den USA und China nachteilig auf seine Geschäfte auswirkt und setzt nun auf Gespräche. Zwar ist Boeing noch kaum von den chinesischen Zöllen betroffen, diese gelten bislang für kleinere Flugzeuge mit einem Gewicht von bis zu 45 Tonnen, doch die Sorge um einen umfassenderen Handelskrieg haben die Investoren bereits erschreckt: Der Aktienkurs von Boeing verabschiedete sich am Mittwoch mit einem Minus von 1 Prozent auf 327,44 US-Dollar aus dem Börsentag an der Wall Street.

Broadcom verlegt Firmensitz von Singapur in die USA

Der Halbleiterkonzern Broadcom hat rund drei Wochen nach der gescheiterten Übernahme des US-Konkurrenten Qualcomm seinen Firmensitz wie angekündigt von Singapur in die USA verlegt. Der Schritt, der am Mittwoch offiziell in Kraft trat, markiere "eine wichtige Etappe" in der Geschichte des Unternehmens, das "immer eine amerikanische Firma" gewesen sei, erklärte Broadcom-Chef Hock Tan. Die Aktionäre hatten der Verlegung des Firmensitzes bereits Ende März zugestimmt, am Montag gaben auch die Behörden in Singapur grünes Licht.

Facebook-Chef Zuckerberg spricht von "gewaltigem Fehler" in Datenskandal

Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat betont, er habe einen "gewaltigen Fehler" begangen, indem er sich nicht stärker auf einen möglichen Datenmissbrauch konzentriert habe. Zuckerbergs direkteste Entschuldigung bisher kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der von ihm gegründete Social-Media-Konzern bekanntgab, dass Daten von rund 87 Millionen seiner Nutzer und damit mehr als zuvor berichtet möglicherweise von der Analysefirma Cambridge Analytica eingesetzt wurden, die in Verbindung mit dem Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump stand. ===

