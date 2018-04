Neuer Bond - die PNE WIND AG wird im zweiten Quartal 2018 eine Unternehmensanleihe in Höhe von voraussichtlich 50 Millionen Euro emittieren (ISIN DE000A2LQ3M9). Der jährliche Zinssatz wird in einer Zinsspanne von 4,00% bis 4,75% liegen, so die Emittentin. Der erforderliche Wertpapierprospekt sei nach Unternehmensangaben bereits gebilligt. Weiterhin sei ein Umtauschangebot an Alt-Anleger vorgesehen.

Die neue Anleihe soll dem Aufbau eines neuen europäischen Portfolios mit Windparks, der Finanzierung von Investitionen zur Erweiterung der Wertschöpfungskette sowie allgemein organischen und anorganischen Wachstums der PNE WIND AG dienen. Zugleich soll die Anleihe teilweise - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...