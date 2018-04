Frankfurt - Der Templeton Korea Fund (ISIN LU0057567074/ WKN 974424) wird mit Wirkung zum 25. Mai 2018 geschlossen, so die Experten von Franklin Templeton.Der Beschluss des Verwaltungsrats, diesen Fonds zu schließen, sei aufgrund des relativ geringen Fondsvolumens erfolgt. Die Inhaber von Anteilen des Fonds könnten ihre Anteile bis Geschäftsschluss am 24. Mai 2018 (d.h. gemäß den üblichen lokalen Handelsschlusszeiten) ohne Erhebung von Transaktionsgebühren seitens Franklin Templeton zurückgeben oder in Anteile anderer Teilfonds der Gesellschaft, welche im Prospekt der Gesellschaft näher beschrieben seien, umtauschen. (Ausgabe 75 vom April 2018) (05.04.2018/fc/n/s)

