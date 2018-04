US-Indizes beendeten den Handelstag trotz anfänglich großen Verlusten mit ordentlichen Gewinnen S&P 500 (US500 in der xStation 5) prallt an langfristiger Unterstützungslinie ab AUD wird tiefer gehandelt, trotz psoitiver makroökonomischer Daten

Zusammenfassung:An der Wall Street gab es gestern eine erstaunliche Trendwende, da die großen Indizes die Verluste nach der Ankündigung Chinas ausgleichen konnten und den Handelstag mit einem Gewinn schlossen. Kurzzeitig notierte der S&P 500 (US500) 1,6% tiefer, den Bullen gelang es jedoch den Trend umzukehren, sodass am Ende ein Gewinn von 1,2% verbucht werden konnte. Das ist die 26. Bewegung über 1% in diesem Jahr. Nahezu alle Aktien profitierten von Kursanstiegen, nur der Energiesektor war nicht in der Lage mitzuhalten (-0,14%). Zu den Gewinnern gehörten vor allem Werte im Bereich Verbrauchsgüter, Grundbedarfsgüter, Gesundheitswesen, IT, Telekommunikationsdienste sowie Immobilien. Als sich der Staub bezüglich der chinesischen Strafzölle gelegt hatte, stiegen die US-Anleiherenditen, wobei die Rendite der 10-jährigen Anleihen von unter 2,75% auf 2,81% anzog. Aufgrund des steigenden Inflationsdrucks ist außedem ...

