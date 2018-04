Themen heute:

Italiens Initiativen zum Europäischen Jahr des Kulturerbes 2018 ///Exportoffensive geht weiter: Opel kündigt Importeur für den Libanon an

1.

Mit 267 Initiativen beteiligt sich Italien beim Europäischen Jahr des Kulturerbes, das die EU für 2018 deklariert hat. Die Initiativen des Programms sind sehr vielfältig: Pompei@MADRE ist beispielsweise eine Zusammenarbeit zwischen der archäologischen Stätte Pompeji mit dem MADRE Museum in Neapel, das zeitgenössische Kunst ausstellt.

Bei dem Projekt wird das Verhältnis der Kunst von damals und heute zum Thema Campania Felix beleuchtet. Das Europäische Jahr des Kulturerbes soll das Bewusstsein für die soziale und wirtschaftliche Bedeutung des kulturellen Erbes stärken. Tausende von Initiativen und Veranstaltungen in ganz Europa bieten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, mitzumachen. Neben Projekten und Initiativen in den EU-Mitgliedstaaten, Gemeinden und Regionen sind auch von der EU finanzierte, länderübergreifende Projekte geplant. Mit 453 Stätten befindet sich fast die Hälfte der Stätten der UNESCO-Liste des Welterbes in Europa

2.

Opel setzt seine Exportoffensive fort. Das Unternehmen hat eine Vereinbarung mit der renommierten A.N. Boukather Holding unterzeichnet, die exklusiver Vertriebspartner der deutschen Marke für den libanesischen Markt wird.

Die A.N. Boukather Holding wird für den Import, Verkauf und Service von Opel-Fahrzeugen im Libanon verantwortlich sein. Das Unternehmen ist ein traditionsreicher und professioneller Partner, der sich darauf konzentriert, seinen Kunden Serviceleistungen in Top-Qualität zu bieten. Im Juli 2018 wird in Beirut ein exklusiver Ausstellungsraum für Opel-Fahrzeuge eröffnet. Weitere Verkaufsstellen im ganzen Land werden folgen.

Eine umfassende Exportoffensive ist Teil des Opel/Vauxhall-Strategieplans PACE!, der dem Unternehmen den Weg zu nachhaltiger Profitabilität ebnen wird. Opel will die Verkäufe in Übersee bis 2020 verdoppeln. Bis Mitte des kommenden Jahrzehnts sollen mehr als zehn Prozent des Opel-Verkaufsvolumens außerhalb Europas realisiert werden. Um dies zu erreichen, wird die Marke ihre Präsenz in 15 Exportmärkten in Asien, Afrika und Südamerika, auf denen sie bereits vertreten ist, weiter stärken. Darüber hinaus werden bis 2022 mehr als 20 weitere neue Exportmärkte erschlossen. Die Ankündigung des Importeurs für den Libanon ist der nächste Schritt im Umsetzungsprozess des Strategieplans. Der Automobilhersteller aus Rüsselsheim hat bereits in den vergangenen Monaten die Entscheidung bekannt gegeben, Opel-Fahrzeuge für den afrikanischen Markt in Namibia zu montieren.

