Leser des Bernecker Börsenkompass sind in Sachen Tesla schon längst auf der richtigen Fährte. Wir haben Sie mehrfach davor gewarnt, dass Elon Musk die überzogenen optimistischen Produktionsziele früher oder später auf die Füße fallen werden. Bemerkenswert ist aber, dass man nicht in der Lage ist, den seit Jahren schwelenden Problemen Herr zu werden. Solange die Stimmung am Markt gut war, zeigten sich die Anleger großzügig. Jetzt, wo der Aufwärtstrend bei den Indizes in Stocken geraten ist, schaut man bei Tesla genauer hin. Wir tun das auch.



Sorgen über SorgenDas Traurige an der Geschichte von Tesla ist, dass auch diejenigen Betrachter die dem Unternehmen und dem Geschäftsmodell neutral bis positiv begegnen, inzwischen keine Wahl mehr haben, als über das Produktionstheater das von Tesla dargeboten wird, den Kopf zu schütteln. Für das Ende des Jahres 2017 hatte Elon Musk ein wöchentliches Produktionsziel von 5.000 Fahrzeugen des Typs "Model 3" angekündigt. Davon ist man meilenweit entfernt, es soll nun nach Angaben des Unternehmens Ende Juni erreicht werden. Aktuell ist man dem Vernehmen nach nicht einmal bei der Hälfte des geplanten Volumens angekommen.



Was muss anders werden?Elon Musk ist für Tesla Fluch und Segen zugleich. Einerseits ist der Unternehmenschef als Visionär und Antreiber unverzichtbar. Andererseits richtet er mit seiner fehlenden Bodenhaftung immer wieder auch gravierenden Schaden an. Es gibt für börsennotierte Unternehmen eine ganz simple Regel: Versprich nur das was Du auch halten kannst und liefere im Zweifel lieber etwas mehr. Für das Management von Tesla ist es an der Zeit, reinen Tisch zu machen, das Ausmaß der Produktionsprobleme offenzulegen und klar zu benennen, welche Ziele tatsächlich realistisch sind.



