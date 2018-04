Kein Dax-Konzern schüttet so viel Geld an seine Aktionäre aus wie Daimler. Aber die Dieselaffäre und der Konzernumbau verunsichern die Anleger.

Für Daimler-Chef Dieter Zetsche ist die Sache klar: Sein Konzern ist spitze. Der Stuttgarter Auto- und Lkw-Hersteller habe nicht nur mehr erreicht, als "uns viele zugetraut hatten", sagte der 64-Jährige am Donnerstag auf der Hauptversammlung des Konzerns in Berlin.

"Wir haben in manchen Bereichen sogar mehr erreicht, als wir uns selbst vorgenommen haben", resümierte Zetsche sichtlich zufrieden in schneeweißem Hemd und Mini-Mercedes-Stern auf dem Revers. Tatsächlich blickt der Manager nach zwölf Jahren als Daimler-Chef auf das erfolgsreichste Jahr der Konzerngeschichte zurück.

Absatz, Umsatz und Gewinn sind auf einem Allzeithoch. Noch nie verdienten die Schwaben mehr Geld. Unter dem Strich waren es 2017 fast elf Milliarden Euro, bei einem Erlös von mehr als 164 Milliarden Euro.

Der Grund: Der Konzern verkaufte im vergangenen Jahr mehr Autos denn je, konkret rund 3,3 Millionen Fahrzeuge. Aber: "Der Erfolg des Autos ist seine größte Herausforderung", mahnt Zetsche. "Dieses Paradox zu lösen, ist unsere Aufgabe". Er will vorausgehen bei autonomem Fahren, Carsharing und Elektroantrieb. Autos sollen so etwas wie Smartphones auf Rädern werden. Und noch viel mehr: Zetsche will Daimler vom reinen Hardwarehersteller zum führenden Anbieter von Mobilität wandeln.

Seine Vision: Vor mehr als 130 Jahren haben die Gründerväter des Konzerns, Gottlieb Daimler und Carl Benz, das Auto erfunden. Zetsche will es jetzt neu erfinden. Er preist die Chancen, die sich dadurch ergeben. Doch im Auditorium der Messehalle Citycube sehen viele vor allem die Risiken, denen Daimler ausgesetzt ist - im hier und jetzt: der Gegenwart.

"Lkw-Kartell, Abgasaffäre, Affenskandal - was läuft hier eigentlich falsch?", will Marc Tüngler ...

