Liebe Trader,

Die Siemens-Aktie verfolgte seit dem Jahreshoch aus April 2017 bei 133,50 Euro, übergeordnet einen Abwärtstrend, welcher an einem Unterstützungsbereich um 100,00 Euro nun eine Kehrtwende zu nehmen scheint. Nach drei gescheiterten Anläufen den Support zu durchbrechen, hat die heutige Tageskerze scheinbar genügend Kraft, damit sich das Papier nach oben lösen kann. Aus charttechnischer Sicht erhöht sich die Wahrscheinlichkeit auf einen steigenden Preis ebenfalls, da sich ein kleiner Dreifachboden anzeichnet. Dieser ist eine Erweiterung eines Doppelbodens und befindet sich sehr häufig am Ende eines Abwärtstrends. Aus fundamentaler Sicht verhilft Siemens offenbar auch der Börsengang der Konzerntochter Siemens Healthineers, welcher als der zweitgrößte seit dem Börsengang der Deutschen Telekom aus 1996 gezählt wird. Alle Augen sind jetzt auf Siemens gerichtet!

Long-Chance:

Durch die allgemeine Aufmerksamkeit auf Siemens und der schönen Abzeichnung eines Dreifachbodens, sind Kursziele bei vorerst 108,00 Euro annehmbar. Sollte das Papier darüber hinaus wachsen, könnte sogar der darüber gelegene Widerstand bei 112,20 Euro in den Mittelpunkt geraten. Ein Zwischenstopp muss spätestens am EMA 200 eingeplant werden, der aktuell bei 113,99 Euro liegt. Eine Verlustbegrenzung ist unter den Vorwochentiefs von 99,78 Euro anzusetzen. Sollte ein Rückläufer der Siemens-Aktie unter das Stop-Niveau eintreten, müssen Investoren Abgaben in der Siemens-Aktie bis zunächst 95,00 Euro einplanen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 103,72 Euro

Kursziel: 108,00 / 122,20 Euro

Stop: < 99,75 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,97 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Siemens AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Er-stellung der Analyse 103,72 Euro; 13:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.