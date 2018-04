DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Euroraum-Wirtschaftswachstum schwächt sich im März ab

Das Wachstum der Privatwirtschaft des Euroraums hat sich im März wie erwartet abgeschwächt. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) sank in zweiter Veröffentlichung auf 55,2 (Februar: 57,1) Punkte. In erster Veröffentlichung, deren Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte prognostiziert hatten, war ein Rückgang auf 55,3 Punkten gemeldet worden. Der Service-PMI ging auf 54,9 (56,2) Punkte zurück. In erster Veröffentlichung hatte sich ein Stand von 55,0 ergeben.

Euroraum-Erzeugerpreise etwas höher als erwartet

Der Inflationsdruck auf Produzentenebene hat im Euroraum im Februar entgegen den Erwartungen nicht abgenommen, was vor allem an gestiegenen Energiepreisen lag. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent, und lagen um 1,6 (Januar revidiert 1,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Teuerungsraten von 0,0 und 1,4 Prozent prognostiziert. Basis war eine vorläufige Januar-Jahresinflationsrate von 1,5 Prozent gewesen.

Euroraum-Einzelhandelsumsatz schwächer als erwartet

Die Einzelhandelsumsätze des Euroraums haben sich im Februar etwas schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen sie gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten ein Umsatzwachstum von 0,5 Prozent prognostiziert. Zudem wurde der vorläufig für Januar gemeldete Umsatzrückgang von 0,1 auf 0,3 Prozent revidiert. Das Niveau des Vorjahresmonats überstiegen die Umsätze kalenderbereinigt um 1,8 (Januar: 1,5) Prozent.

Wirtschaftswachstum in Deutschland kühlt sich im März ab

Das Wachstum der deutschen Privatwirtschaft hat sich im März etwas stärker als bisher angenommen abgekühlt. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) der Privatwirtschaft sank in zweiter Veröffentlichung auf 55,1 (Februar: 57,6) Punkte. Das war der niedrigste Stand seit acht Monaten. In erster Veröffentlichung waren 55,4 Punkte gemeldet worden. Der Dienstleistungs-PMI ging auf 53,9 (55,3) Punkte zurück.

VDMA: Anhaltende Auftragsflut im deutschen Maschinenbau

Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer haben im Februar erneut zweistellige Wachstumsraten beim Auftragseingang verzeichnet. Insgesamt legten die Bestellungen zum Vorjahresmonat um 13 Prozent zu, teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mit. Der Jahresauftakt war mit einem Zuwachs von 14 Prozent noch etwas stärker gewesen. Besonderen Schub gab es im Februar durch ausländische Kunden, die wie im Januar für ein Plus von 14 Prozent sorgten. Dabei war der Zuwachs mit 16 Prozent aus Nicht-Euro-Ländern höher als jener aus der Eurozone mit 10 Prozent. Aus dem Inland gingen 11 Prozent mehr Order ein.

Britischer Service-Sektor wächst deutlich schwächer als erwartet

Das Wachstum im britischen Dienstleistungssektor ist im März deutlich schwächer als erwartet gewesen, was hauptsächlich an widrigen Witterungsbedingungen lag. Der von IHS Markit und Cips in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) sank überraschend auf 51,7 (Februar: 54,0). Das war der niedrigste Wert seit über anderthalb Jahren. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 54,5 Punkte prognostiziert.

Commerzbank: Deutsche Industrie verliert an Fahrt

Die schwachen Daten zum Auftragseingang und zum Umsatz in der deutschen Industrie deuten nach Aussage der Commerzbank darauf hin, dass die Industrie tatsächlich etwas an Fahrt verliert. "Damit bestätigen die heutigen Daten zu den Auftragseingängen die jüngsten Rückgänge des Ifo-Geschäftsklimas und des Einkaufsmanagerindex für die Industrie", schreibt Volkswirt Ralph Solveen in einem Kommentar. Der auf Basis der Auftragseingänge der vergangenen Monate berechnete Trend für die Produktion in der Industrie bewege sich allenfalls noch seitwärts.

Merkel plant für den 27. April Besuch bei Trump - Zeitung

Gut ein Jahr nach dem ersten Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei US-Präsident Donald Trump soll nach Informationen der Bild-Zeitung das zweite Treffen im Weißen Haus stattfinden. Merkel plane für den 27. April einen Besuch bei Trump, berichtete die Zeitung am Donnerstag unter Berufung auf "mehrere Quellen". Von Seiten der Bundesregierung wurde dies zunächst nicht bestätigt. Die Termine der Kanzlerin würden zeitnah bekanntgegeben, sagte eine Regierungssprecherin am Donnerstag auf Anfrage.

Führende Wirtschaftsverbände mahnen G7 zu offenen Märkten

Die internationale Wirtschaft fordert von den wichtigsten Industrieländern (G7) mehr Engagement für offene Märkte. Namens der größten Wirtschaftsverbände der Industriestaaten, der B7, verlangte der Chef des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, nach Angaben des BDI mehr Einsatz der G7-Länder für offene Märkte, eine gestärkte Welthandelsorganisation und inklusives Wachstum.

Russland fordert Prüfung seiner "legitimen Fragen" im Fall Skripal

In der Affäre um den vergifteten Ex-Doppelagenten Sergej Skripal hat der russische Außenminister Sergej Lawrow weitere Vorwürfe gegen Großbritannien erhoben. Die britische Regierung könne "legitime Fragen" Russlands nicht übergehen, sagte Lawrow am Donnerstag vor einer für den Tag geplanten Sitzung des UN-Sicherheitsrates zu dem Fall. Lawrow erneuerte die Forderung nach einer "substanziellen und verantwortlichen" Untersuchung in Übereinstimmung mit der Chemiewaffen-Konvention.

Russland-Beauftragter Erler fordert Eskalationspause im Streit um Giftanschlag

Im diplomatischen Schlagabtausch nach der Giftattacke auf den Ex-Spion Sergej Skripal rät der Russland-Beauftragte der Bundesregierung, Gernot Erler, vorerst von weiteren Strafmaßnahmen ab. "Ich finde, man muss jetzt mal das Risiko dieser Eskalationsspirale erkennen und sagen: "Jetzt brauchen wir eine Pause"", sagte Erler im ARD-Morgenmagazin. Erler forderte Gespräche zwischen Russland und dem Westen, dazu gebe es "keine Alternative".

Bayerischer Innenminister beklagt Kampagne gegen geplantes Polizeigesetz

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat eine Desinformationskampagne in sozialen Netzwerken gegen das geplante neue Polizeigesetz im Freistaat beklagt. Es gebe offenbar einige, die "mit falschen Behauptungen gezielt Stimmung" gegen die Gesetzesnovelle machten, sagte Herrmann Focus Online. Die in tausendfach geteilten Beiträgen geäußerte Kritik, die Polizei dürfe in Bayern ab Sommer 2018 ohne konkreten Verdacht gegen Bürger ermitteln und Daten auslesen, sei "völlig aus der Luft gegriffen".

Neuer bayerischer Wirtschaftsminister will Zuwanderung gegen Fachkräftemangel

Bayerns neuer Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer (CSU) will dem Fachkräftemangel im Freistaat mit ausländischen Arbeitnehmern entgegenwirken. "Wir brauchen qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland und deshalb ein Fachkräftezuwanderungsgesetz", sagte Pschierer der Augsburger Allgemeinen. In vielen Branchen sei die Lage "dramatisch".

Deutscher Richterbund warnt vor Überforderung der Justiz

Der Deutsche Richterbund hat vor einer Überforderung der Justiz in der Flüchtlingsthematik gewarnt. "Strafjustiz kann nicht alles ausbügeln", sagte der Richterbunds-Vorsitzende Jens Gnisa der aktuellen Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Woche. Viele Zuwanderer seien kriegstraumatisiert und von völlig anderen gesellschaftlichen Vorstellungen geprägt, die kulturelle Konflikte auslösen könnten. Dass die Justiz dahingehende Probleme "beseitigen" könne, hält Gnisa für eine Illusion.

Universitäten werden nur noch zur Hälfte aus Länderhaushalten finanziert

Der Forschungs- und Lehrbetrieb an den deutschen Universitäten wird nur noch etwa zur Hälfte durch die Bundesländer finanziert. Das geht aus einer am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Untersuchung im Auftrag des Deutschen Hochschulverbands (DHV) hervor. 2015 deckten demnach zeitlich befristete Zahlungen aus dem Bundeshaushalt sowie projektbezogene Drittmittel bereits die andere Hälfte. Zehn Jahre zuvor hatten die Länder noch 73 Prozent bezahlt.

Zahl der Arbeitsunfälle geht leicht zurück

Die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle ist 2017 um 0,4 Prozent auf 873.562 zurückgegangen. Wie die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), der Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, am Donnerstag weiter mitteilte, gab es hingegen einen Anstieg bei den meldepflichtigen Wegeunfällen: 2017 ereigneten sich 190.095 Unfälle auf dem Weg von und zur Arbeit, ein Plus 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der neuen Unfallrenten sank um 604 Fälle auf 18.244 und damit auf einen Tiefststand.

Krankenkassen zahlen ab kommender Wintersaison Vierfachimpfstoff gegen Grippe

Die Grippeschutzimpfung für die kommende Wintersaison wird in Deutschland mit einem Vierfachimpfstoff erfolgen. Das entschied der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen am Donnerstag in Berlin. Die Entscheidung ist für alle gesetzlichen Krankenkassen bindend. Bislang gab es für diese keine verbindliche Regelung, ob sie einen Dreifach- oder einen Vierfachwirkstoff gegen die saisonale Grippe bezahlen.

Italienischer Staatsanwalt fordert schärfere Anti-Mafia-Gesetze in Deutschland

Der gegen die italienische Mafia kämpfende Staatsanwalt Nicola Gratteri hat härtere Gesetze gegen das organisierte Verbrechen in Deutschland gefordert. "Deutschland hat sehr gute Ermittlungsbehörden, aber es fehlen - wie in den meisten europäischen Ländern - die entsprechenden Antimafiagesetze", sagte Gratteri im Südwestrundfunk. So gebe es hierzulande keinen Straftatbestand der "Bildung einer mafiösen kriminellen Vereinigung".

Geheimdienst holte seit Putschversuch 80 Gülen-Anhänger aus dem Ausland in die Türkei

Der türkische Geheimdienst hat seit dem gescheiterten Militärputsch vom Juli 2016 nach Angaben der Regierung 80 mutmaßliche Anhänger des islamischen Predigers Fethullah Gülen aus dem Ausland in die Türkei geholt. Die Verdächtigen seien vom Geheimdienst MIT aus 18 Ländern in die Türkei gebracht worden, sagte der Regierungssprecher Bekir Bozdag am Donnerstag dem Sender Habertürk TV. Gülen wird von der türkischen Regierung für den Umsturzversuch verantwortlich gemacht.

FRANKREICH

Einkaufsmanagerindex Service März 56,9 (2. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex Service März PROGNOSE: 56,8

Einkaufsmanagerindex Service Feb war 57,4

ITALIEN

Einkaufsmanagerindex Service März 52,6

Einkaufsmanagerindex Service März PROGNOSE: 53,8

Einkaufsmanagerindex Service Feb bei 55,0

SCHWEIZ

März Verbraucherpreise +0,4% gg Vormonat

März Verbraucherpreise +0,8% (PROGNOSE: +0,7%) gg Vorjahr

