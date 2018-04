Walt Disney (WKN:855686) hat sich letzten Monat umstrukturiert, da das Unternehmen sich darauf vorbereitet, verschiedene Streaming-Dienste direkt an die Verbraucher zu verkaufen. Disney hat mit den Beteiligungen an Hulu und BAMTech bereits den Fuß in das Direct-to-Consumer-Video-Streaming gefasst, wird aber in wenigen Tagen den ersten hundertprozentigen Streaming-Service, ESPN Plus, einführen.



ESPN hat Details über den kommenden ESPN+ Streaming-Service veröffentlicht, der 4,99 US-Dollar pro Monat kosten und Folgendes umfassen wird:

Ein MLB- und NHL-Spiel an jedem Tag der jeweiligen Saison.

Über 250 MLS-Spiele, einschließlich der exklusiven Rechte an den Spielen von Chicago Fire.

Verschiedene Boxkämpfe.

Berichterstattung über 31 PGA-Tour-Events.

Tausende ...

