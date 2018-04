Das Spiel kommt am Mittwoch, den 25. April raus

Jam City:

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180405005043/de/

Dame Maggie Smith as Professor McGonagall, in Harry Potter: Hogwarts Mystery from Jam City (Photo: Business Wire)

Wer: Jam City, ein Studio für mobile Spiele in Los Angeles, in Partnerschaft mit Warner Bros. Interactive Entertainment.

Was: Schauspieler der Harry Potter-Filme werden die Stimmen für Jam Citys Harry Potter: Hogwarts Mystery liefern. Die Liste der Schauspieler, die ihre Stimme für das Spiel bereitstellen, umfasst:

Dame Maggie Smith (Professor McGonagall)

Michael Gambon (Professor Dumbledore)

Warwick Davis (Professor Flitwick)

Sally Mortemore (Madam Irma Pince)

Gemma Jones (Madam Pomfrey)

Zoe Wanamaker (Madam Hooch)

Das weltweite Startdatum für Harry Potter: Hogwarts Mystery wurde für Mittwoch, 25. April auf iOS und Android bestätigt.

Wo: Los Angeles, Kalifornien

Zitate:

"Ich freue mich, an der Produktion von Harry Potter: Hogwarts Mystery mit zu arbeiten, denn es ist eine gute Art und Weise, eine Verbindung mit einer neuen Generation von Fans herzustellen und sie daran zu erinnern, dass Professor McGonagall immer noch alles im Griff hat", erklärte Dame Maggie Smith.

"Unser Ziel mit Harry Potter: Hogwarts Mystery ist es, den Spielern zum ersten Mal das Gefühl zu verleihen, dass sie Hogwarts besuchen", so Chris DeWolfe, Mitgründer und CEO von Jam City. "Durch die Einbeziehung dieser ikonischen und unglaublich talentierten Schauspieler in das Spiel, rücken wir dem Ziel, den Fans wirklich ihr eigenes Hogwarts-Erlebnis zu bieten, einen Schritt näher."

Aktiva: Zum Herunterladen von unterstützenden Features für Harry Potter: Hogwarts Mystery, besuchen Sie bitte: https://app.box.com/v/HPHogwartsMystery-TalentReveal

Hintergrund: Harry Potter: Hogwarts Mystery ist das erste mobile Spiel, mit dem die Ausführenden ihre eigenen Charaktere schaffen und das Leben als Hogwarts Schüler erfahren können. Im erzählerischen Abenteuer mit RPG-Elementen schaffen Spieler einen personalisierten Schüler-Avatar, besuchen den Unterricht, lernen Zaubertricks und entwickeln Freundschaften oder Rivalitäten mit anderen Schülern. Im Spiel treffen die Ausführenden grundlegende Entscheidungen, die den Erzählbogen zu ihrem Charakter bei Hogwarts beeinflussen. Das Spiel bietet ein neues System von Begegnungen, in dem die Entscheidungen und Handlungen der Spieler ihre Wege beeinflussen. Damit können Harry Potter Fans ihr eigenes Vermächtnis als Hexe oder Zauberer schaffen.

Näheres zu Harry Potter: Hogwarts Mystery und Verbindungen mit anderen Fans sind unter www.facebook.com/HPHogwartsMystery/ und www.twitter.com/HogwartsMystery zu finden, weitere Informationen können unter www.HarryPotterHogwartsMystery.com/ aufgerufen werden.

Über Jam City:

Jam City ist ein weltweiter Marktführer in der mobilen Unterhaltungsindustrie und bietet Millionen von Spielern in der Welt Erfahrungen mit Interaktionsspielen. Jam City wurde 2010 von den MySpace Mitbegründern Chris DeWolfe und Aber Whitcomb sowie dem Leiter von 20th Century Fox Josh Yguado gegründet. Jam City ist das kreative Kraftwerk hinter einigen der umsatzstärksten und dauerhaftesten Franchises für mobile Interaktionsspiele, darunter Cookie Jam (Gewinner des "Game of the Year" auf Facebook) und Panda Pop. Jam City ist das Hollywood Studio für jeden, das umfassende, narrative reichhaltige mobile Spiele rund um angesagte Namen der Unterhaltungsbranche wie Harry Potter, Family Guy, Marvel Avengers und Futurama entwickelt hat. Jam City beschäftigt 500 Mitarbeiter in Studios in Los Angeles (Hauptsitz), San Francisco, San Diego, Seattle und Buenos Aires. Das Jam City Team ist bekannt für seine ausgezeichnete Kreativität und technologischen Innovationen in Schlüsselbereichen, darunter Erzählkunst, Datenwissenschaften und Zielgruppenintelligenz.

Über Warner Bros. Interactive Entertainment:

Warner Bros. Interactive Entertainment, eine Geschäftseinheit von Warner Bros. Home Entertainment, Inc., ist ein erstklassiger, weltweit tätiger Publisher, Entwickler, Lizenzgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsangeboten auf sämtlichen Plattformen, darunter Konsolen-, Handheld-, Handy- und PC-Spiele, die sowohl intern als auch von Dritten entwickelt wurden.

Über Portkey Games:

Portkey Games, von Warner Bros. Interactive Entertainment, ist eine Spielemarke, die sich der Schaffung von Wizarding World-Spielerfahrungen widmet, die von der Magie und den Abenteuern von J.K. Rowlings Vision inspiriert wurden. Mit diesen neuen Spielen können die Nutzer ihr ganz eigenes Abenteuer auskundschaften, es entdecken und sich ins Zentrum ihrer ureigenen Wizarding World-Abenteuer stellen.

Über die Harry Potter Serie:

Harry Potter ist weiterhin ein weltweites Phänomen. Jedes der sieben Bücher der Autorin J. K. Rowling hat bisher wieder Verkaufsrekorde gebrochen. Von der Serie wurden weltweit mehr als 500 Millionen Ausgaben verkauft und in 80 Sprachen übersetzt. Die von Warner Bros. Pictures produzierten Harry-Potter-Filme haben bisher weltweit mehr als 7,7 Milliarden US-Dollar eingespielt. Damit ist Harry Potter das finanziell erfolgreichste Film-Franchise aller Zeiten.

HARRY POTTER: HOGWARTS MYSTERY Software 2018 Jam City, Inc. Entwickelt von Jam City. Jam City und das Jam City Logo sind eingetragen und/oder nicht-eingetragene Marken von Jam City, Inc. WIZARDING WORLD, HARRY POTTER und die FANTASTISCHEN WESEN Veröffentlichungsrechte J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HARRY POTTER: HOGWARTS MYSTERY, WIZARDING WORLD, HARRY POTTER und die FANTASTISCHEN WESEN, Charaktere, Namen und die damit im Zusammenhang stehenden Zeichen und Warner Bros. Entertainment Inc. Alle Rechte vorbehalten

Hinweis des Herausgebers:

Das Herunterladen von unterstützenden Features für Harry Potter: Hogwarts Mystery erfolgt über: https://app.box.com/v/HPHogwartsMystery-TalentReveal

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180405005043/de/

Contacts:

Jam City

Sarah Ross, 310-924-1404

sarahr@jamcity.com

oder

Kenny Johnston, 602-999-1890

kjohnston@jamcity.com

oder

ONE PR Studio (für Jam City in den USA)

Kjell Vistad Gilberto Williams-Gamboa

510-893-3271

jamcity@oneprstudio.com