Glance Technologies veranstaltet Future of Blockchain-Summit in Vancouver

5. April 2018, Vancouver, B.C., Kanada - Glance Technologies Inc. (CSE:GET.CN) (OTCQB:GLNNF) (FKT:GJT) freut sich, die Veranstaltung The Future of Blockchain (glance.tech/blockchain) ankündigen zu dürfen; eine ganztägige Konferenz, die Glance am 8. Mai 2018 in Vancouver, BC, Kanada ausrichten wird.

Blockchain - mittlerweile gleichbedeutend mit Chancen und Möglichkeiten astronomischer Größenordnung - ist eine Technologie am Scheidepunkt, die von Fragen und Verwirrung umwoben ist. Ernstzunehmende Player in dieser Welt stehen heute vor existenziellen Entscheidungen: Entweder energisch vorstoßen, stärker vernetzen und den Wissensstand anheben oder einfach im Rauschen untergehen.

Aus diesem Grund holt Glance einige der weltweit führenden Experten auf diesem Gebiet nach Vancouver, um Licht in Themen wie Blockchain-Technologie, Kryptowährungen und künstliche Intelligenz zu bringen und ihre unzähligen Auswirkungen auf die Wirtschaft, Finanzwelt und die Grundfesten der Gesellschaft aufzuzeigen.

Der The Future of Blockchain-Summit wird einige der hellsten Köpfe der Branche zusammenbringen, die in einem Rundumschlag das wahre Wesen der Blockchain darlegen und umfassend vermitteln, was wir aus der Geschichte dieser Technologie lernen können und wie Unternehmen sich auf ihre Zukunft vorbereiten sollten.

Als Unternehmen an vorderster Front der Mobil- und Blockchain-Technologie ist Glance stolz, zu seiner Veranstaltung am 8. Mai 2018 Redner, Sponsoren, Stargäste und die Öffentlichkeit im The Annex in Vancouver begrüßen zu dürfen.

Die von dem Begründer der mobilen App Glance Pay ausgerichtete Veranstaltung The Future of Blockchain bietet allen Besuchern den exklusiven Zugang, um bei Netzwerksitzungen und Fragestunden mit einer immer länger werdenden Liste internationaler Blockchain-Spezialisten und weiteren Rednern, die in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden, dabei zu sein.

Alles Weitere über den The Future of Blockchain- Summit, das Tagesprogramm, Vortragende und wie Sie sich anmelden erfahren Sie hier glance.tech/blockchain oder unter der E-Mail-Adresse conference@glancepay.com.

Über Glance Technologies Inc.

Glance Technologies besitzt und betreibt Glance Pay, ein fortschrittliches Zahlungssystem, das die Art und Weise, wie Smartphone-Nutzer entscheiden, wo sie einkaufen, Waren und Dienstleistungen bestellen, Zahlungen durchführen, digitale Belege abrufen, digitale Angebote einlösen, tolle Belohnungen erhalten und mit Händlern interagieren, revolutioniert. Glance bietet zielgerichtetes In-App Marketing, geo-orientierte digitale Coupons, Kunden-Feedback, Händlernachrichten und individuelle Belohnungsprogramme. Das mobile Zahlungssystem Glance Pay umfasst eine eigene Technologie, einschließlich Nutzer-Apps, die für die Betriebssysteme iOS (Apple) und Android kostenlos heruntergeladen werden können, eine Händler-Manager-App sowie eine umfassende Technologie mit einem ausgeklügelten Betrugsschutz und einer blitzschnellen Zahlungsverarbeitung. Glance hat vor kurzem auch eine End-to-End-Blockchain-Lösung mit einem Belohnungssystem auf Basis von Kryptowährungen gekauft, die derzeit in die Glance Pay-App eingebunden wird.

Weitere Informationen über Glance finden Sie unter www.glance.tech.

Weitere Informationen:

David Jan

Investorenbeziehungen

+1 866 258 1249

investors@glancepay.com

Paola Ashton

VP Business Development

+1 604 839 0337

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie können, glauben, denken, erwarten, explorieren, erweitern, könnte, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, planen, verfolgen, potenziell, sollte, wird und ähnlichen Ausdrücken, zu erkennen oder sind solche, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Diese Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, beziehen sich auf die Erörterung der Geschäftsstrategien von Glance und dessen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Betriebe, Margen, Umsätze, neuer Produkte, neuer Lizenzierungsvereinbarungen, potenzieller Akquisitionen, der Verwendung von Erlösen, Rentabilität, Liquidität, Kapitalressourcen und Analysen sowie auf andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse und Schätzungen von noch nicht ermittelbaren Beträgen basieren. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem die Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung einer auf Belohnungen basierenden Kryptowährung und deren Integration in die Glance Pay App. Weitere Informationen hinsichtlich dieser und anderer Faktoren und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, finden Sie im Abschnitt Risik Factors im jüngsten Jahresbericht (Annual Information Form) und im Prospekt von Glance, die unter dem Profil von Glance auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Glance weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen von Glance keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden könnten, in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Man sollte sich nicht auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da es keine Gewissheit gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen diese basieren, tatsächlich eintreten werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

