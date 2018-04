Bad Marienberg - Der international tätige Projektentwickler PNE WIND AG (ISIN DE000A0JBPG2/ WKN A0JBPG) plant die Platzierung einer Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2LQ3M9/ WKN A2LQ3M) in Höhe von voraussichtlich 50 Mio. Euro, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...