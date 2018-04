London (ots/PRNewswire) -



Arkera, die führende Künstliche-Intelligenz-Plattform, die den Investmentprozess revolutioniert, hat in einer neuen Finanzierungsrunde 4 Mio. £ mobilisiert. Die Finanzierungsrunde wurde von XTX Markets und Alan Howard angeführt. DOCOMO Digital, Henry Ritchotte und weitere Investoren nahmen ebenfalls teil. Die Mittel fließen in die Weiterentwicklung von Arkeras branchenführender Machine Learning-Plattform sowie in den Ausbau der weltweiten Marktpräsenz.



Arkera wurde 2015 von zwei erfahrenen Finanzexperten gegründet. Das Unternehmen hilft Finanzinstitutionen dabei, ihre Umsätze zu steigern, indem sie ihre Kunden mit dem Wissen und der Gewissheit ausstatten, Anlageentscheidungen mit Zuversicht zu treffen und zu verfolgen. Auf Grundlage umfassender Finanzexpertise und künstlicher Intelligenz führt die Arkera App investment-relevante Events und Nachrichten direkt mit Anlageprodukten zusammen. Zunächst legt Arkera den Fokus auf das Brokergeschäft, indem es eine virtuelle Verkaufsfunktion anbietet.



Vinit Sahni, Co-CEO von Arkera, sagte: "Arkera kombiniert ein Expertenteam für Finanzthemen mit KI, um relevante und Inhalte im Kontext von Anlageprodukten bereitzustellen. Die Unterstützung von Kunden bei Anlageentscheidungen durch künstliche Intelligenz und Machine Learning ist ein schnell wachsendes Marktsegment. Mit dieser Finanzierungsrunde können wir die Technologie hinter der Arkera Plattform weiterentwickeln und neue geografische Regionen und Kundensegmente erschließen."



Hiroyuki Sato, CEO von DOCOMO Digital, kommentierte: "Wir haben großes Interesse an der Zusammenarbeit mit Firmen, die KI- und Machine Learning-Plattformen für das DOCOMO Digital-Portfolio entwickeln. Dabei geht es um Big Data-gestützte digitale Marketingdienste. Unsere Investition ist ein Vertrauensbeweis für das Team und eine strategische Chance zur Wertschöpfung durch Machine Learning im Anlagesektor. Wir freuen uns darauf, Arkera bei seiner nächsten Innovations- und Expansionsphase zu begleiten."



Arkera hilft Unternehmen dabei, ihre Umsätze zu steigern, indem Kunden in die Lage versetzt werden, noch nie vorstellbare, Anlageentscheidungen zu treffen. Auf Grundlage unserer umfassenden Finanzexpertise und künstlicher Intelligenz führen wir Events und Nachrichten mit einzigartigen Investmentgeschichten zusammen.



