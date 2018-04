Lieber Leser,

die Entwicklung von Lithium ist aktuell auf einem sehr undurchsichtigen Weg. Der Kurs kann zwar leicht zulegen, doch wirklich überzeugend scheint die Perfomance noch nicht zu sein. Die Analysten schöpfen aber dennoch mehr Hoffnung als noch in den letzten Wochen.

Lithium bewegt sich seit Jahresbeginn stark nach unten. Während das Alkalimetall am Anfang des Jahres noch bei 0,45 € stand, geriet der Kurs mehr und mehr in Bedrängnis und fiel bis auf 0,12 € zurück. In dieser ... (Björn Pahlke)

Den vollständigen Artikel lesen ...