BERLIN (Dow Jones)--Vorstand und Aufsichtsrat des Daimler-Konzerns haben die Anteilseigner auf der Hauptversammlung bei wichtigen Fragen im Dunkeln gelassen. Die Führungsriege des Autobauers gab sich sowohl bei der Bewertung des Geely-Einstiegs, als auch bei den zahlreichen Gerichtsprozessen und Ermittlungen der Behörden im Dieselskandal zugeknöpft.

"Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns zu laufenden Verfahren nicht äußern können", lautete die häufig bemühte Standardantwort von Daimler-Chef Dieter Zetsche und Finanzvorstand Bodo Uebber zu den Vorwürfen und juristischen Streitereien.

Genügen die Rückstellungen?

Uebber wollte nicht beziffern, ob die bislang gebildeten Rückstellungen von 14 Milliarden Euro ausreichend sind, um drohende Strafen und Schadensersatz abzudecken. "Risiken aus rechtlichen Verfahren sind zum Teil nicht oder nur eingeschränkt einschätzbar", sagte Uebber. Er wollte auch nicht sagen, wie viele Klagen derzeit insgesamt auf Daimler lasten.

In der Aufarbeitung des Lkw-Kartells befänden sich alle Klagen im Anfangsstadium. Gegen die Schwaben sind Masseklagen vor Landgerichten in München und Stuttgart anhängig. Fuhrunternehmer und große Lkw-Kunden wie Bahn und Bundeswehr klagen auf Schadensersatz für zu hohe Preise, die sie für die Laster zwischen 1997 und 2011 auf den Tisch legen mussten. Neben Daimler hatte die EU-Kommission 2016 auch Iveco, Volvo/Renault und DAF zu Strafen verdonnert. MAN musste hingegen als Kronzeuge nichts zahlen. Gegen die genannten Unternehmen gehen auch in den USA und Kanada geprellte Kunden in Sammelklagen vor.

Mit dem Lkw-Kartell verknüpft ist auch die delikate Angelegenheit, ob Daimler von damals verantwortlichen Vorständen Schadensersatz verlangen sollte. Aufsichtsratschef Manfred Bischoff und Zetsche müssten also quasi gegen sich selbst das Schwert richten. Der Aufsichtsrat präsentierte den Aktionären ein Gutachten des renommierten Rechtswissenschaftlers Mathias Habersack. Er kommt zu dem Schluss, dass der Aufsichtsrat in dieser Sache bisher seiner Verantwortung gerecht geworden sei. Bischoff erklärte, dass laufend geprüft würde, ob Schadensersatzansprüche gegen ehemalige und aktive Vorstände bestünden.

Nichts Neues zu den Ermittlungen

Hinsichtlich der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der US-Behörden wegen Manipulationen bei Dieselmotoren beließ die Chefetage die Anteilseigner ebenfalls im Unklaren. Daimler kooperiere vollumfänglich mit den Behörden, lautete die Ansage an die versammelten Aktionäre. Im Verdacht steht die Manipulation mit Abschalteinrichtungen an 1 Million Dieselfahrzeugen.

Ähnlich wolkig fielen die Antworten dazu aus, was der neue Großaktionäre Li Shufu aus China tatsächlich vorhat und ob mit seinem Geely-Konzern im Reich der Mitte kooperiert werden soll. "Ob es darüber hinaus Möglichkeiten zur Zusammenarbeit gibt, werden wir ausloten", sagte Zetsche gleich zu Beginn seiner Eröffnungsrede.

Die Gespräche mit Li seien bislang sehr positiv verlaufen. "Er unterstützt unsere erfolgreiche Strategie", berichtete der Daimler-CEO. Die Beteiligung von knapp 10 Prozent, die Li an Daimler hält, biete "viele neue Chancen", so Zetsche weiter. Der Einstieg des Milliardärs bei dem deutschen Vorzeigekonzern hatte hierzulande im Februar für Wirbel gesorgt. Zetsche betonte aber, dass die bestehende Zusammenarbeit mit den beiden chinesischen Autoherstellern BAIC und BYD absolute Priorität habe.

Anleger und Aktionärsschützer warnten vor schwierigen Jahren für den Autohersteller. Als Grund benannten sie in ihren Wortmeldungen die rechtlichen Risiken und die hohen Investitionen, die die Schwaben in den kommenden Jahren für Elektroautos und autonomes Fahren stemmen müssen. "Am Kapitalmarkt geht die Sorge um, dass es eigentlich nicht mehr besser werden kann und nach den fetten auch wieder magere Jahre kommen", mahnte zum Beispiel Ingo Speich, Portfoliomanager bei Union Investment. Der Strom aus Schadensersatzforderungen und Strafzahlungen reiße nicht ab.

