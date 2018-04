Salzburg - Obwohl die globalen Konjunkturdaten weiterhin in Ordnung sind und die US-Notenbank FED ihren Ausblick kürzlich sogar anhob, drücken politische Unsicherheiten aktuell die Stimmung an den Finanzmärkten, so Christian Nemeth, Mitglied Chief Investment Officer und Vorstandsmitglied der Zürcher Kantonalbank Österreich AG.

