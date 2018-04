Mainz (ots) - Samstag, 7. April 2018, 12.05 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



Sprung ins kalte Wasser



Fünf Jugendliche einer Förderschule in Traben-Trarbach machen eine Reise nach Portugal, um das Wellenreiten zu lernen. Noch nie standen sie auf einem Surfbrett. Eine große Herausforderung. Aber es geht nicht nur ums Surfen. Die Reise, das Camp, der Sport sollen zum sogenannten Empowerment beitragen, das Selbstbewusstsein stärken. Fast alle Jungs fliegen zum ersten Mal ins Ausland, sind zum ersten Mal auf sich selbst gestellt - ohne Eltern.



Für die meisten von ihnen ist es die erste Reise mit einem Flugzeug oder ins Ausland, der erste Kontakt mit einer fremden Sprache - ohne Eltern. Es sind Jugendliche mit verschiedenen Behinderungen wie Autismus oder seelisch-psychischen Einschränkungen. Sie verbringen eine Woche in Peniche nahe Lissabon und lernen, wie man die hohen Wellen mit dem Surfboard angeht. Mit besonderer Rücksichtnahme ist nicht zu rechnen. Die Jungs müssen sich behaupten.



Samstag, 7. April 2018, 15.20 Uhr



Kerners Köche



Zu Gast in der Sendung sind Tarik Rose, Sarah Wiener, Tom Franz und Johann Lafer.



Samstag, 7. April 2018, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Yve Fehring



Jetzt macht der Frühling Tempo - Vom Eise befreit ...! Höhere Strafen für Messerstecher? - Tödliche Messerattacken Notstand in der Pflege - Azubis dringend gesucht! Hammer der Woche - Rätsel um bewachte Bahnschranke



Sonntag, 1. April 2018, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Michael Sahr Zu Diensten! Was uns Service wert ist



Servicedienste, moderne Sprachcomputer und ausgefeilte Roboter dienen dazu, unser Leben immer komfortabler zu machen. Doch oft leiden menschliche Nähe und Wertschätzung darunter. Was ist es uns wert, zu dienen oder bedient zu werden? Wann macht es glücklich - und warum? "sonntags" begleitet einen Arzt im Dienste der Obdachlosen, einen Butler, der sein Glück bei Extra-Reichen sucht, und einen Priester, der als Diener Gottes Erfüllung findet.



