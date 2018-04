Wer am Krypto-Markt investiert, braucht sehr gute Nerven. In den vergangenen Monaten zeigten die Digitalwährungen eine Achterbahnfahrt, wobei der Trend zuletzt eindeutig nach unten gerichtet war. Auch Bitcoin bleibt als Krypto-Schwergewicht davon nicht verschont. Ähnliche Reaktionen zeigten vor 18 Jahren die heißen Tech-Aktien an der Wall Street und könnten nun als Blaupause dienen. Weiterlesen…

Den vollständigen Artikel lesen ...