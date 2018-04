Frankfurt - Union Investment hat sich das im Jahr 2009 eröffnete Park Inn by Radisson Krakow gesichert, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der wirtschaftliche Übergang des Objekts ist bis Ende Mai 2018 vorgesehen. Das Hotel mit 152 Zimmern befindet sich zentrumsnah südlich der Weichsel in unmittelbarer Nachbarschaft zum modernen Konferenzzentrum ICE, in dem jedes Jahr rund 200 Veranstaltungen stattfinden. Verkäufer ist ein Joint Venture von Tochtergesellschaften der UBM Development AG und der Lindorcenia Ltd. Als Manager und Markengeber fungiert die Radisson Hotel Group. Das Hotel ist langfristig verpachtet. Der Kaufpreis liegt bei rund 26 Mio. Euro. Union Investment erwirbt das Objekt für einen institutionellen Immobilienfonds.

