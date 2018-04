In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend stark gestiegen. In der vergangenen Woche legte die Zahl der Erstanträge um 24 000 auf 242 000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen nur einen Zuwachs auf 225 000 Anträge erwartet.

Die Zahl der Erstanträge liegt dennoch weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt stieg die Zahl der Erstanträge um 3000 auf 228 250. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten unter Ökonomen als Indikator für die kurzfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt.

Woche zum Erstanträge Veränderung 4-Wochenschnitt Veränderung

31. März 18 242 24 228,25 3,00

24. März 18 218 -9 225,25 0,25

17. März 18 227 1 225,00 2,25

10. März 18 226 -4 222,75 -2,00°

(Angaben in Tsd)

/jkr/tos/das

AXC0151 2018-04-05/14:48