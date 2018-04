Über 100 Organisationen haben ein internationales Netzwerk gegründet, das Rüstungsexporte stärker beobachten will. Anlass ist der Einsatz deutscher Leopard-Panzer in Syrien.

Gemeinsam gegen Waffenhandel, das haben sich mehr als 100 Nichtregierungsorganisationen (NGOs) am Donnerstag in Berlin auf die Fahne geschrieben. Die Rüstungsindustrie sei längst weltweit vernetzt, erklärt Jürgen Grässlin vom Freiburger Verein Rüstungsinformationsbüro. "Wir in der Friedensbewegung müssen das auch machen." Dazu haben die NGOS nun ein internationales Netzwerk gegründet. "Wir werden weltweit legalen und illegalen Waffenhandel untersuchen. Wenn wir auf illegale Fälle stoßen, werden wir Strafanzeigen erstatten", kündigt Grässlin an.

Die Initiative mit dem Namen "Global Net - Stop the Arms trade" (GN-STAT) will Geschäfte mit Rüstungsgütern über Ländergrenzen hinweg recherchieren und diese Informationen in Dossiers öffentlich zugänglich machen. Als Anlaufpunkt und Plattform werde die neue Webseite www.gn-stat.org dienen. Dort sollen ...

