Ein stetiger Lernprozess ist auch bei der konkreten Umsetzung der jeweiligen Investment-Strategie angesagt. Dabei lautet die wichtigste Börsenregel überhaupt: "Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen". Dies gilt umso mehr, da Verluste von Anlegern in der Regel zwei bis zweieinhalbmal so hoch bewertet werden wie Gewinne in gleicher Höhe und deshalb Buchverluste häufig...

Den vollständigen Artikel lesen ...