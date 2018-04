In Großbritannien müssen Firmen offenlegen, ob sie Männern mehr bezahlen als Frauen. Deutsche Discounter schneiden besser ab als viele andere.

In britischen Unternehmen wurde in den vergangenen Wochen fieberhaft gerechnet. Erstmals mussten sie melden, wie sie ihre männlichen und weiblichen Mitarbeiter bezahlen - und wer mehr bekommt. Über 10.000 Unternehmen hatten bis Mittwochnacht ihre Berechnungen eingereicht. Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Weibliche Mitarbeiter bringen weniger Geld nach Hause als männliche Kollegen. Landesweit beträgt der so genannte Gender Pay Gap 18,4 Prozent.

Das liegt nicht unbedingt daran, dass Männer und Frauen für die gleiche Tätigkeit unterschiedlich bezahlt werden - das wäre gesetzlich verboten. Doch die Zahlen berücksichtigen nicht unterschiedliche Qualifikationen oder dass Frauen mehr in Teilzeit arbeiten. Das betonen gerade diejenigen Unternehmen, die besonders schlecht abgeschnitten haben.

Etwa der Billigflieger Ryanair, der mit einem deutlich schlechteren Wert als die meisten anderen Unternehmen aufwartete: 72 Prozent weniger bekommt "Frau Mustermann" in Großbritannien von der Airline bezahlt als "Herr Mustermann". Aber gerade einmal drei Prozent der gut bezahlten Jobs - etwa Piloten - werden von Frauen erledigt, während sie bei schlechter bezahlten Tätigkeiten 57 Prozent der Arbeitskräfte ausmachen.

Auch Konkurrent Easyjet kommt deswegen nicht gut weg: Insgesamt beträgt der Gender Pay Gap bei der orangefarbenen Airline 46 Prozent. Hier arbeiten gerade einmal elf Prozent der Frauen in gut bezahlten Positionen. Der neue Firmenchef Johan Lundgren bekam zunächst ein Einstiegsgehalt, das fünf Prozent über dem letzten Gehalt seiner Vorgängerin ...

