Asiatische und europäische Aktien profitieren von der starken Wall Street-Sitzung DAX® (DE30 in der xStation 5) durchbricht den Widerstand bei 12.150 Punkten BaFin äußert sich kritisch gegenüber angeblicher Fusionspläne zweier deutscher Großbanken

Zusammenfassung:Trotz der Verluste an der Wall Street zu Beginn der gestrigen Sitzung gelang es den wichtigsten Indizes den Handelstag in der Gewinnzone zu schließen. Diese Entwicklung kann als optimistische Reaktionen auf ein mögliches Handelsabkommen zwischen China und den USA angesehen werden. Im Gegenzug stiegen am Donnerstag die Aktien in Japan und Australien, wobei der Nikkei (JAP225) mit 1,53% besser abschnitt als seine Pendants aus der Region. Die chinesischen Aktienmärkte blieben heute feiertagsbedingt geschlossen. Da sich die Stimmung in Asien und den USA verbesserte, eröffneten die wichtigsten europäische Indizes heute mit einem bullischen Gap. Alle 19 Branchen aus dem STOXX Europe 600 verbuchten im frühen Handel Gewinne, wobei die Minen- und Technologieaktien die größten Gewinner sind. Deutschland wurde von anderen EU-Ländern für den Nord Stream 2-Deal mit Russland stark kritisiert. Am Dienstag hatte US-Präsident Donald Trump seinem Unmut über die Energiebeziehungen von Europas größter Volkswirtschaft mit Russland Luft gemacht. Er ...

