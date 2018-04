IRW-PRESS: 92 Resources Corp.: 92 Resources reicht NI 43-101-konformen technischen Bericht für sein metallurgisches Siliziumdioxid- und Frac-Sand-Projekt Golden in British Columbia ein

Vancouver, BC - 5. April 2018: 92 Resources Corp. (das Unternehmen) (TSX.V: NTY) (OTCQB: RGDCF) (FWB: R9G2) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen National Instrument 43-101-konformen technischen Bericht für das Siliziumdioxidkonzessionsgebiet Golden eingereicht hat. Der technische Bericht ist auf SEDAR und der Website des Unternehmens abrufbar. Darüber hinaus möchte das Unternehmen das metallurgische Siliziumdioxid- und Frac-Sand-Potenzial des Konzessionsgebiets hervorheben:

Metallurgisches Siliziumdioxid

- 22 der 60 Proben aus dem Programm 2017 ergaben Werte von mehr als 99 % SiO2 einschließlich von 10 Proben mit über 99,4 %

- Geringe Eisen-, Bor- und Phosphatgehalte (primäre Verunreinigungen)

- Lagerstätte Frenchmans Ridge hat eine Streichlänge von rund 1,2 km und eine Breite von über 400 m; sie weist eine interpretierte Mächtigkeit von mindestens 50 m auf. Die Lagerstätte befindet sich weniger als 5 km von Golden (British Columbia) entfernt

Frac-Sand

- 6 der 11 eingereichten Proben mit hohem Siliziumdioxidgehalt aus dem Programm 2017 eignen sich auf Grundlage der ersten Untersuchungen der Bruchfestigkeit für weitere Tests

- Ähnlich wie die Ergebnisse aus dem Jahr 2014 lieferten die Proben von 2017 reinen Quarzsand mit einer Korngröße von 20 bis 100 Mesh sowie Sphärizitätswerten zwischen 0,7 und 0,9 und Rundheitswerten zwischen 0,4 und 0,6

- Die Untersuchungen von Stim Lab im Jahr 2014 beinhalteten auch Tests zur unidirektionalen Druckfestigkeit an 2 Proben, die K-Werte von 6 ergaben

- Auf Grundlage dieser ersten Ergebnisse erfüllen die Proben die Anforderungen für Frac-Sand-Stützmittel gemäß API PR19C in puncto Reinheit, Druckfestigkeit und Sphärizität. Das Material entspricht jedoch nicht den Anforderungen an die Rundheit, die eine Mindestrundheit von 0,6 erfordern. Grund hierfür sind wahrscheinlich die Silikazementpartikel, die an die bisher kugelförmigeren Sandkörner gebunden sind. Das Unternehmen beabsichtigt weitere Untersuchungen und Verarbeitungstests, um die Rundheitswerte zu verbessern.

Hintergrund

Das Hauptaugenmerk von 92 Resources Inc. ist auf die Exploration und Erschließung strategischer Metalle für aufstrebende New Age-Energiemärkte gerichtet. Frac-Sand ist bei der Gewinnungsoptimierung von Öl- und Gasvorkommen von grundlegender Bedeutung, während hochreines, metallurgisches Siliziumdioxid in der Solarpaneelbranche Anwendung findet, die weiterhin im Wachsen begriffen ist.

Anfang 2014 hat das Unternehmen eine 100-Prozent-Beteiligung an einem ursprünglich 807,77 Hektar großen Gebiet neben der Südgrenze der Mine Mt. Moberly und über Frenchmans Ridge erworben. Das Konzessionsgebiet wurde nun um ein Sechsfaches auf über 5.000 Hektar erweitert, um den logistisch günstigen Boden mit Quarzit-Sandstein-Ausbissen zu umfassen.

Die Schürfrechte liegen drei Kilometer östlich und erstrecken sich über bis zu 15 Kilometer nordöstlich und südlich von Golden (British Columbia), einem regionalen Transportzentrum, in dessen Nähe sich der Trans-Canada Highway, der Highway 95 (der nach Süden über die USA nach Mexiko verläuft), größere Bahnhofeinrichtungen und die gesamte damit in Zusammenhang stehende Infrastruktur befinden.

Das kürzlich erweiterte Siliziumdioxid-Konzessionsgebiet Golden umschließt bzw. grenzt nun sowohl an die Mine Moberly, die sich im Besitz von Northern Silica Corporation aus Calgary (vormals im Besitz von Heemskirk Canada Ltd.) befindet, das nun Frac-Sand produziert, als auch an die metallurgische Siliziumdioxidmine Horse Creek, die von HiTest Sand Inc. erschlossen wird.

Siliciumdioxid (SiO2), auch als Kieselerde bekannt, bietet in Abhängigkeit seiner Reinheit zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Hochgradiges Siliciummetall und Polysilicium kommen in vielen Hochtechnologie-Anwendungen zum Einsatz, einschließlich Mikroelektronik, Computer-Chips und Solarpaneele. Die globale Nachfrage nach und die Anforderungen an metallurgisches Siliziumdioxid und Frac-Sand werden immer größer, weshalb das Frac-Sand-Projekt Golden, das sich in einer strategisch günstigen Lage befindet, ein sehr wichtiges Aktivum des Unternehmens darstellt.

Informationen gemäß NI 43-101

Leopold Lindinger, P.Geo., ist eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte President und CEO Adrian Lamoureux unter adrian@92resources.com oder besuchen Sie unsere Website unter www.92resources.com.

Für das Board of Directors

ADRIAN LAMOUREUX

Adrian Lamoureux, President & CEO

Suite 1400 - 1111 W. Georgia St.

Vancouver, BC, V6E 4M3

Tel: (778) 945 2950

www.92resources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen , die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.

