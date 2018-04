Von Sharon Nunn und Sarah Chaney

WASHINGTON (Dow Jones)--Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Februar etwas höher als erwartet gewesen. Nach Mitteilung des Handelsministeriums betrug es 57,59 Milliarden US-Dollar. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 57 Milliarden Dollar prognostiziert. Basis war ein Januar-Defizit von 56,60 Milliarden Dollar, das nun auf 56,67 Milliarden revidiert wurde. Im Januar und Februar lag das Defizit um 22,7 Prozent über dem Niveau der Vorjahresmonate.

An den Finanz- und Devisenmärkten wird der Fehlbetrag in der US-Handels- und Leistungsbilanz mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. US-Präsident Donald Trump hat geschworen, das Defizit in der Handelsbilanz radikal zu senken. Die Februar-Daten stellen den Stand der Dinge kurz vor Ankündigung von Strafzöllen durch Trump dar.

Die Exporte stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,7 Prozent auf 204,45 Milliarden Dollar und die Importe um ebenfalls 1,7 Prozent auf 262,04 Milliarden. Der Exportanstieg war vor allem getrieben von höheren Ausfuhren von Rohstoffen, Autos und Autoteilen sowie Maschinen. Der Anstieg der Importe reflektierte vor allem eine höhere US-Nachfrage nach Investitionsgütern, darunter Zivilflugzeugen, Computern, sowie nach Nahrungs- und Futtermitteln und Getränken.

Der Überschuss in der Dienstleistungsbilanz verringerte sich, was vor allem an US-Zahlungen für die Übertragung der Olympischen Winterspiele lag.

