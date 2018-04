Liebe Leser,

E.ON hat gegen die schwache Börse durchaus einige interessante Stärken bewiesen. Die Aktie verlor zwar am Mittwoch etwas, konnte sich dennoch über 9 Euro behaupten. Auch an diesem Donnerstag behauptet sich die Aktie bislang oberhalb der 9-Euro-Marke. Damit ist der Wert in den kommenden Tagen besser aufgestellt als der restliche Markt, heißt es. Im Detail: Die Aktie ist aus charttechnischer Sicht nunmehr in einem kleinen Erholungsmodus. Immerhin wurde die 9-Euro-Marke a) zurückerobert ... (Frank Holbaum)

